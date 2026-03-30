ifun.de — Apple News seit 2001. 45 998 Artikel

Wieder auf Augenhöhe mit Claude und Gemini

OpenAI erweitert Entwickler-App: Codex erhält Plugin-System
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

OpenAI baut seine Programmierumgebung Codex weiter aus und führt ein Plugin-System ein, das zusätzliche Funktionen bündelt und einfacher zugänglich macht. Die Erweiterung soll die Nutzung externer Dienste erleichtern und wiederkehrende Arbeitsabläufe standardisieren.

Tablet M Hero

Vergleichbare Ansätze sind bereits von Wettbewerbern wie Anthropics Claude und Googles Antigravity bekannt.

Plugins bündeln Funktionen und Dienste

Die neuen Plugins fassen mehrere Komponenten zusammen. Dazu zählen sogenannte Skills, die typische Arbeitsabläufe beschreiben, Verbindungen zu externen Anwendungen sowie Schnittstellen zu zusätzlichen Diensten über das Model Context Protocol. Ziel ist es, Codex für konkrete Aufgaben vorzubereiten und Konfigurationen innerhalb von Teams wiederverwendbar zu machen.

Openai Plugins Codex Directory

Technisch sind viele dieser Möglichkeiten nicht neu. Erfahrene Nutzer konnten bereits zuvor eigene Anweisungen hinterlegen oder externe Dienste anbinden. Neu ist vor allem die vereinfachte Bereitstellung. Plugins lassen sich mit wenigen Klicks installieren und stehen anschließend direkt zur Verfügung.

Über ein Plugin-Verzeichnis innerhalb der Anwendung können Nutzer nach Erweiterungen suchen. Unterstützt werden unter anderem Integrationen für GitHub, Gmail, Google Drive oder Slack. Nach der Installation können Aufgaben direkt formuliert werden, etwa das Zusammenfassen von E-Mails oder das Abrufen von Dokumenten aus Cloud-Diensten.

Wieder auf Augenhöhe mit Claude und Gemini

Mit der Einführung reagiert OpenAI auf Entwicklungen im Markt. Systeme wie Claude Code bieten ähnliche Funktionen bereits seit einiger Zeit und haben sich unter Entwicklern etabliert. Auch andere Anbieter setzen verstärkt auf Werkzeuge, die über klassische Programmieraufgaben hinausgehen.

Openai Plugins Codex Plugin Github Invoke

Beim Einsatz der Plugins gelten weiterhin die bestehenden Zugriffsregeln. Externe Dienste erfordern eine separate Anmeldung und unterliegen ihren eigenen Datenschutzbestimmungen. Entfernen oder Deaktivieren einzelner Plugins ist jederzeit möglich.

Die Erweiterung ist ab sofort in der Codex-Anwendung verfügbar. OpenAI plant, das Angebot an Plugins weiter auszubauen und auch eigene Entwicklungen von Nutzern zu unterstützen.
30. März 2026 um 14:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.998 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45998 Artikel in den vergangenen 8924 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven