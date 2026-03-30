OpenAI erweitert Entwickler-App: Codex erhält Plugin-System

OpenAI baut seine Programmierumgebung Codex weiter aus und führt ein Plugin-System ein, das zusätzliche Funktionen bündelt und einfacher zugänglich macht. Die Erweiterung soll die Nutzung externer Dienste erleichtern und wiederkehrende Arbeitsabläufe standardisieren.

Vergleichbare Ansätze sind bereits von Wettbewerbern wie Anthropics Claude und Googles Antigravity bekannt.

Plugins bündeln Funktionen und Dienste

Die neuen Plugins fassen mehrere Komponenten zusammen. Dazu zählen sogenannte Skills, die typische Arbeitsabläufe beschreiben, Verbindungen zu externen Anwendungen sowie Schnittstellen zu zusätzlichen Diensten über das Model Context Protocol. Ziel ist es, Codex für konkrete Aufgaben vorzubereiten und Konfigurationen innerhalb von Teams wiederverwendbar zu machen.

Technisch sind viele dieser Möglichkeiten nicht neu. Erfahrene Nutzer konnten bereits zuvor eigene Anweisungen hinterlegen oder externe Dienste anbinden. Neu ist vor allem die vereinfachte Bereitstellung. Plugins lassen sich mit wenigen Klicks installieren und stehen anschließend direkt zur Verfügung.

Über ein Plugin-Verzeichnis innerhalb der Anwendung können Nutzer nach Erweiterungen suchen. Unterstützt werden unter anderem Integrationen für GitHub, Gmail, Google Drive oder Slack. Nach der Installation können Aufgaben direkt formuliert werden, etwa das Zusammenfassen von E-Mails oder das Abrufen von Dokumenten aus Cloud-Diensten.

Wieder auf Augenhöhe mit Claude und Gemini

Mit der Einführung reagiert OpenAI auf Entwicklungen im Markt. Systeme wie Claude Code bieten ähnliche Funktionen bereits seit einiger Zeit und haben sich unter Entwicklern etabliert. Auch andere Anbieter setzen verstärkt auf Werkzeuge, die über klassische Programmieraufgaben hinausgehen.

Beim Einsatz der Plugins gelten weiterhin die bestehenden Zugriffsregeln. Externe Dienste erfordern eine separate Anmeldung und unterliegen ihren eigenen Datenschutzbestimmungen. Entfernen oder Deaktivieren einzelner Plugins ist jederzeit möglich.

Die Erweiterung ist ab sofort in der Codex-Anwendung verfügbar. OpenAI plant, das Angebot an Plugins weiter auszubauen und auch eigene Entwicklungen von Nutzern zu unterstützen.

