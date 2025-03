monoPlayer: Neuer Musikplayer für macOS lädt zum Test

Mit dem monoPlayer hat das Entwicklerstudio Monohex Software seine erste Anwendung für macOS vorgestellt. Der Musikplayer befindet sich derzeit in einer offenen Beta-Phase und soll sich vor allem an Musikliebhaber richten, die eine eigene Sammlung an MP3-Dateien lokal verwalten.

Nach Angaben der Entwickler liegt der Fokus der App auf der Wiedergabe hochwertiger, verlustfreier Audioformate. Unterstützt werden unter anderem FLAC, ALAC, WAV und das seltener genutzte Monkey’s Audio (APE).

Verlustfreie Formate und einfache Bedienung

Die aktuelle Version der App bringt grundlegende Funktionen wie eine integrierte Dateiansicht mit Lesezeichen, die unterbrechungsfreie Wiedergabe sowie die Anzeige von Metadaten, Liedtexten und Covergrafiken.

Ein Equalizer und ein Vorverstärker zur Klangregelung sind ebenfalls enthalten. Auf eine klassische Bibliotheksansicht mit Filter- und Sortierfunktionen verzichtet die Beta-Version noch. Diese Funktionalität sei jedoch für ein größeres Update vorgesehen, das im Laufe des Jahres erscheinen solle.

Finale Version 1.0 soll kostenlos bleiben

Die aktuelle Testversion ist als native App vollständig in Swift programmiert und läuft ausschließlich unter macOS. Das Bedienkonzept sei auf Übersichtlichkeit und einfache Navigation ausgelegt. Eine vollständige Unterstützung für Musikbibliotheken und M3U-Wiedergabelisten sei laut Anbieter für Version 2 geplant. Auch ReplayGain zur Lautstärkeanpassung unterschiedlicher Titel befinde sich in Entwicklung.

Die jetzt verfügbare Version 0.9.3 ist laut Entwickler zeitlich begrenzt nutzbar und soll am 9. April 2025 auslaufen. Eine aktualisierte Testfassung sei jedoch bereits in Planung. Die finale Version 1.0 sowie alle nachfolgenden 1.x-Updates sollen kostenfrei angeboten werden. Für bestimmte Funktionen in künftigen 2.x-Versionen seien kostenpflichtige Erweiterungen angedacht, genaue Details hierzu stehen allerdings noch aus.

Als Fans von Cog, spricht uns die einfache Oberfläche des monoPlayer an – wir bleiben hier definitiv am Ball.