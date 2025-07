Amazon warnt vor Phishing-Versuchen per E-Mail

Mittlerweile warnen nicht nur Banken, sondern Unternehmen quer durch alle Branchen vor einer massiven Zunahme an Betrugsversuchen. Auch Amazon berichtet davon, dass Verbraucher immer häufiger von gefälschten E-Mails berichten, die angeblich in Zusammenhang mit ihrer Amazon-Prime-Mitgliedschaft stehen. Betrüger versenden solche Nachrichten, um an persönliche Daten oder Zugangsinformationen zu gelangen.

Bekannte Vorgehensweise

Die betrügerischen E-Mails enthalten beispielsweise den Hinweis, dass sich die Prime-Mitgliedschaft automatisch verlängere und dabei ein höherer Preis als zuvor fällig werde oder dass die hinterlegte Zahlungsmethode nicht mehr gültig sei. Zum Teil gehen die Betrüger dabei besonders perfide vor und integrieren persönliche Informationen, die vermutlich aus anderen Quellen beschafft wurden, um die E-Mails legitim erscheinen zu lassen.

Die Betrugsversuche selbst laufen nach bekanntem Schema ab. So finden sich in den Nachrichten häufig mit Links hinterlegte Hinweise wie „Abonnement kündigen“ oder „Zahlungsmethode aktualisieren“. Wer diese anklickt, gelangt auf gefälschte Anmeldeseiten, über die versucht wird, die Zugangsdaten für das Amazon-Konto oder Bankinformationen zu stehlen.

Kundenkonto stets direkt aufrufen

Empfänger solcher Nachrichten sollten grundsätzlich nicht auf die enthaltenen Links klicken, sondern ihr Kundenkonto lieber über das Menü der Amazon-Webseite oder über die Amazon-App für Mobilgeräte aufrufen und dort überprüfen, ob Änderungen am eigenen Konto erforderlich sind.

In der gleichen Weise lassen sich auch die Kundenkonten bei anderen Anbietern überprüfen. Nutzt auch für den Aufruf der allgemeinen Webseiten der Anbieter keine Links, sondern tippt die Adresse manuell in den Webbrowser ein.

2-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Grundsätzlich sei auch an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass man bei allen Anbietern, die die Möglichkeit zur 2-Faktor-Authentifizierung anbieten, von dieser zusätzlichen Sicherheitsstufe Gebrauch machen sollte.