Quick-Look-Plugin: Glance erweitert Dateivorschau auf dem Mac

Apple beschreibt die Quick-Look-Funktion auf dem Mac als einfache Möglichkeit, unterschiedliche Dateitypen schnell anzusehen, ohne diese in zugehörigen Applikationen öffnen zu müssen. Zudem könnten Nutzer nach dem Druck auf die Leertaste, mit der sich Quick Look bei ausgewählten Dateien im Finder starten lässt, Bilder drehen, Audio- und Videodateien zuschneiden und Dateien markieren. In der Praxis unterstützt Quick Look aber längst nicht alle Formate. Hier hilft das kostenfreie Plugin Glance weiter.

Mehr Formate, einheitliche Vorschau

Glance ergänzt Quick Look um die Vorschau weiterer Dateitypen, die macOS standardmäßig nicht unterstützt. Dazu gehören unter anderem Code-Dateien wie .cpp, .py oder .js, Markdown-Dokumente sowie Archivdateien (.zip, .tar). Auch Jupyter-Notebooks (.ipynb) und tabulatorgetrennte Dateien (.tsv) sind nach Anagben der Projektverantwortlichen kompatibel.

Das Plugin basiert auf einem älteren Projekt, dessen Pflege 2020 jedoch eingestellt wurde. Ziel des aktuellen Entwicklers sei es, Glance an moderne macOS-Versionen anzupassen und weiterzuentwickeln. Unterstützt werden Systeme ab macOS Big Sur. Ältere Versionen wie macOS 10.14 oder früher seien wegen neuer Apple-Schnittstellen nicht nutzbar.

Installation mit Zusatzschritten

Da Glance nicht von Apple zertifiziert ist, ist die Installation etwas aufwendiger. Nutzer müssen die App aus einer .dmg-Datei laden, in den Programme-Ordner verschieben und per Terminalbefehl von der Quarantäne-Kennzeichnung befreien. Alternativ bieten sich dazu auch Apps wie Sentinel und Xattred an.

Einige Einschränkungen bleiben: Bilder in Markdown-Dokumenten werden nicht geladen, wenn sie externe Quellen nutzen. Auch große Dateien würden aus Performance-Gründen nicht in der Vorschau angezeigt. Für manche Formate wie .xml oder .plist erlaubt macOS generell keine Vorschau durch Drittanbieterlösungen.

Glance soll laut Entwicklern leicht erweiterbar sein. Nutzer könnten selbst Unterstützung für weitere Dateiformate hinzufügen, um die Vorschau weiter auszubauen. Glance steht hier zum Download bereit.