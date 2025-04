ESR Geo Digital: iPad-Eingabestift mit Ortungsfunktion startet

Der Zubehör-Hersteller ESR bietet seinen Mitte März angekündigten iPad-Eingabestift „Geo Digital Pencil“ jetzt in zwei Farbvarianten an. Sowohl die schwarze als auch die rosafarbene Version des Stifts sind ab sofort zum Preis von jeweils 30,99 Euro erhältlich. Der Eingabestift punktet mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden und bringt als besonderes Extra eine Ortungsfunktion über Apples „Wo ist?“-Netzwerk mit.

Kompatibel mit iPads ab 2018

Der „ESR Geo Digital Pencil“ ist nach Angaben des Herstellers mit einer Vielzahl von iPads kompatibel – darunter auch mit aktuellen Modellen wie dem iPad Air und dem regulären iPad. Die Verbindung erfolgt via Bluetooth, geladen wird der Stift über USB-C. Eine vollständige Akkuladung benötigt etwa 30 Minuten und soll anschließend eine durchgehende Nutzung von bis zu zwölf Stunden ermöglichen. Der aktuelle Ladestand lässt sich direkt auf dem iPad einsehen.

Magnetisch haftet der Stift an vielen iPad-Modellen, auch wenn die drahtlose Ladefunktion nicht unterstützt wird. Immerhin lässt sich der Stift so ordentlich am Gerät ablegen, wenn er nicht gebraucht wird.

Ortungsfunktion über „Wo ist?“

Besonders praktisch: Der Stift lässt sich über Apples „Wo ist?“-App orten. Die integrierte AirTag-Funktion sorgt dafür, dass der „Geo Digital Pencil“ im Fall eines Verlusts schnell wiedergefunden werden kann.

Zusätzlich unterstützt der Eingabestift eine Neigungserkennung für präzisere Eingaben und bringt eine eigene Home-Taste mit. Diese ist dort angebracht, wo bei klassischen Kugelschreibern die Minendrucktaste sitzt. Ein einfacher Druck ruft den Homescreen auf, ein Doppeltipp öffnet die Multitasking-Ansicht.

Laut ESR aktiviert der Stift zudem die Handballenerkennung des iPads, die versehentliche Eingaben während des Schreibens verhindern soll.