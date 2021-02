Quick Look: Mehrfachauswahl übersichtlich mit Command+Enter

Wer vor seinem Mac sitzend im Finder unterwegs ist, kann einen schnellen Blick auf ausgewählte Dateien mit einem Druck auf die Leertaste werfen. Was Apple hierzulande „Übersicht“ nennt, hört in den Vereinigten Staaten auf die Bezeichnung „Quick Look“ und beschreit die unverbindliche Datei-Vorschau, die der Druck auf die Leertaste auslöst.

Quick Look versteht sich dabei auf Video, Foto und Audio-Dateien, kann umfangreiche Dokumente und sogar Markdown- oder Quellcode-Dateien anzeigen, ohne dafür die mit der Datei verknüpfte Applikation zu starten.

Zur übersichtlicheren Mehrfachauswahl

Dies funktioniert ganz hervorragend bei einzeln markierten Dateien, doch auch bei einer aktiven Mehrfachauswahl im Finder (etwa wenn ihr mit gedrückter Command-Taste mehrere Dateien nacheinander mit Hilfe des Mauszeiger ausgewählt habt) lässt sich die Übersichtsanzeige problemlos nutzen.

Hier solltet ihr euch ein zusätzliches Tastatur-Kürzel merken: Command+Enter.

Der Reihe nach: Sind mehrere Dateien im Finder ausgewählt, dann müsst ihr zum Einblenden des Quick Look-Fensters wie gewohnt auf die Leertaste tippen, hier zeigt euch die Übersicht allerdings nur die erste Datei an. Wird jetzt das Tastatur-Kürzel Command+Enter angeschlagen, zeigt das Übersichtsfenster Miniatur-Ansichten aller zuvor ausgewählten Dateien, die sich ihrerseits wieder mit der Maus oder den Pfeiltasten anwählen und durch einen erneuten Druck auf die Enter-Taste groß anzeigen lassen.

Quick Look selbst mit Plugins erweiterbar

Was viele Anwender nicht auf dem Schirm haben: Quick Look selbst kann durch zusätzliche Plugins erweitert werden und zeigt so auch eine Datei-Vorschau für Dateitypen an, die ab Werk nicht unterstützt werden. Zu den empfehlenswerten Quick Look-Erweiterungen zählen unter anderem: qlmarkdown, Glance, QuickLook Video und qlImageSize.