Apple Music: Replay-Wiedergabeliste für 2021 startet

Abonnenten von Apple Music können jetzt auf ihre Replay-Wiedergabeliste für das Jahr 2021 zugreifen. Die persönlichen Charts lassen sich über Apple Music auf Mobilgeräten und auf dem Mac abrufen.

Bei Apple Music Replay handelt es sich nicht um den üblichen Jahresrückblick, vielmehr will Apple damit eine den aktuellen Jahresverlauf begleitende Wiedergabeliste bereitstellen, die fortwährend die persönlichen Top-Songs und Top-Künstler berechnet. Die aktuelle Replay-Liste wird dabei einmal pro Woche aktualisiert.

Mit Apple Music Replay kannst du die Musik, die dein Jahr geprägt hat, noch einmal erleben. Hole dir Einblicke in die von dir am meisten gespielten Künstler und Alben. Und hole dir eine Playlist mit deinen Top-Songs des Jahres – und eine für jedes Jahr, in dem du Apple Music abonniert hast.