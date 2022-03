Pure Paste: Kopierter Text, immer ohne Formatierungen

Wer auf seinem Mac eine Textpassage aus dem Netz kopiert und diese in seine Textverarbeitung einfügt, der muss für gewöhnlich darauf achten, die mitkopierten Formatierungen aktiv zu verwerfen. In Anwendungen wir Apples Mail-Applikation muss das Tastenkürzel Command+Option+Shift+V bemüht werden, in Pages oder Keynote helfen die Menüleisten-Befehle „Bearbeiten > Einsetzen und Stil anpassen“ weiter. Andernfalls werden Farben, Textarten und Größen einfach übernommen und wirken im eigenen Text wie Fremdkörper.

Mit der Mac-Applikation Pure Paste bietet sich neuerdings auch ein kleiner Software-Helfer an, der dafür sorgt, dass kopierte Texte standardmäßig immer ohne Formatierungen eingesetzt werden. Die kostenfrei ladebare Menüleisten-Applikation entfernt dafür die Textauszeichnungen aus der Zwischenablage und reicht entsprechende Inhalte als sogenannten Plaintext, also als reinen Text ohne weitere Formatierungen an die nächste Applikation weiter.

Eine Besonderheit von Pure Paste im Vergleich zu ähnlichen Lösungen: Andere Inhalte in der überwachten Zwischenablage, also kopierte Bilder oder Dateien, werden von der nur 2 Megabyte kleinen Applikation nicht angetastet sondern können wie gewohnt weiterverarbeitet werden.

Mit Negativ-Liste und Ausnahmen

Pure Paste stammt aus der Feder des Mac-Entwicklers Sindre Sorhus, der zahlreiche kleine Helfer und Dienstprogramme anbietet, die sich (sollte euch das Einsatzgebiet ansprechen) eigentlich durch die Bank weg empfehlen lassen.

Pure Paste ist im Mac App Store erhältlich und besitzt nur wenige Einstellungen. Eine ist allerdings wichtig: In den Konfigurationen der App könnt ihr eine Negativ-Liste mit Applikationen erstellen, denen Pure Paste die kopierten Inhalte auch weiterhin mit Formatierungen übergeben soll. Ein netter Download, der nicht sonderlich viel Platz in der Menüleiste beansprucht.