Die Maske fällt: Apple macht Mund-Nase-Schutz optional

Apple wird die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in den Vereinigten Staaten für die gesamte Belegschaft des Konzerns wieder aufheben und den Griff zu den Masken sowohl für die Angestellten der zahlreichen Filialgeschäfte als auch für Ingenieure, Designer, Manager und Entwickler in Apples Hauptquartier zur persönlichen Präferenz machen.

Angestellte dürfen selbst entscheiden

Existieren in den jeweiligen Bundesstaaten keine gesonderten Maskenpflichten mehr, müssen Angestellte diese auch im Unternehmen nicht mehr aufsetzen, können sich weiterhin aber optional für das Tragen eines entsprechenden Schutzes entscheiden. Damit setzt Apple nun auch in der Belegschaft um, was seit einigen Tagen bereits für die Laufkunden in den über 300 Apple-Filialen innerhalb der Vereinigten Staaten gilt. Auch diesen wurden kürzlich von der Maskenpflicht beim Besuch eines Apples Stores befreit – innerhalb Deutschlands müssen Apple Store Kunden allerdings weiterhin zur medizinischen bzw. zur FFP2-Maske greifen.

Damit befindet sich Apple auf vollem Entspannungskurs. Erst gestern hatte das Unternehmen die Wiederaufnahmen seiner Workshop-Reihe „Today at Apple“ in Präsenz angekündigt und lädt interessierte Anwender ab Montag wieder in die Filialen, um dort die kostenfreien Einsteiger-Seminare zu besuchen.

Noch kein Homeoffice-Ende in Sicht

Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg merkt an, dass Apple die Maskenpflicht für Mitarbeiter bereits zum zweiten mal fallen lässt. Zuletzt hob Apple die Maskenpflicht im Juni des vergangenen Jahre auf, kehrte nach einer Zunahme der Corona-Erkrankungen in den USA aber nur wenigen Wochen später wieder zur Maskenpflicht zurück.

Mitarbeiter hatten dem Unternehmen zuletzt vorgeworfen, die Maskenpflicht in den Filialen nicht strikt genug umzusetzen.

Was weiterhin aussteht ist eine Termin zur Büro-Rückkehr. Diesen hat Apple schon mehrfach verschoben. Google kündigte im Laufe der Woche an, die Mitarbeiter ab Anfang April wieder im Büro erwarten zu wollen.