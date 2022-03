Sperrverfügung: Jugendschützer lassen xHamster blockieren

In den FAQs zum Vorgehen gegen Porno-Portale , die die KJM auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, räumen die Jugendschützer ein, dass sich entsprechende Sperren grundsätzlich auch umgehen lassen würden, merken aber an, dass dies den besonders schutzbedürftigen Kinder eher schwer fallen dürfe.

Jetzt wird die Sperre also umgesetzt. Wie die Kommission für Jugendmedienschutz heute bekannt gab , soll das Porno-Portal xHamster gesperrt werden, so lange die Anbieter keine gesetzeskonforme Altersüberprüfung anbieten. Entsprechend habe man die „fünf größten deutschen Internetanbieterinnen“ nun in die Pflicht genommen, den Abruf der Seite „de.xhamster.com“ zu blockieren.

