Pünktlich zur WWDC: Inoffizielle Video-App in neuer Version

Wenn die Auftakt-Keynote der heute anlaufenden WWDC-Entwicklerkonferenz vorüber und auch die so genannte „Platforms State of the Union“ im Kasten ist, dann wird Apples dazu übergehen die zahlreichen Neuerungen der hauseigenen Betriebssysteme in etlichen Entwickler-Sessions ganz detailliert zu besprechen.

Alle Entwickler-Sessions im Überblick

Hier geht es dann um Themen, an denen App-Entwickler interessiert sind, die die neu vorgestellten Funktionen in ihre Anwendungen integrieren möchten. Sollte Apple mit iOS 17 und iPadOS 17 etwa aktive Widgets einführen, dann wird das Unternehmen mindestens ein Video zur Verfügung stellen, in dem bei Apple angestellte Programmierer deren Einsatz erklären.

Wie genau lassen sich die aktiven Widgets in die eigenen Apps integrieren? Welche Nutzungslimits müssen dabei berücksichtigt werden? Für welche Arten von Apps ist der Einsatz der neuen Widget-Typen empfohlen? Und: Welche möglichen Stolpersteine sollten Entwickler im Blick behalten, die sich grundsätzlich für die Nutzung der neuen Widget-Klasse interessieren?

Apple ist in den zurückliegenden Jahren dazu übergegangen, die klassische API-Dokumentation durch die selbst produzierten Erklärvideos zu ersetzen, die häufig mit flankierenden PDF-Downloads und inzwischen eigentlich immer auch mit Untertiteln angeboten werden.

Mac-App als Alternative zur Webseite

Darauf, die Suche in den Videos, deren Präsentation und den Konsum so angenehm wie möglich zu gestalten, hat sich die inoffizielle WWDC Video-Applikation des Entwicklers Guilherme Rambo spezialisiert, die jetzt in Ausgabe 7.4 aus dem Netz geladen werden kann.

Neben einem Design-Update implementiert die neue Version die Unterstützung für SharePlay, um Apples Video-Sessions zusammen mit Freunden über FaceTime konsumieren zu können und präsentiert einen neuen Entdecken-Bereich zum Zugriff auf angefangene Videos, markierte Favoriten und mehr. Neue Filter-Optionen sollen die Suche in unterschiedlichen Event-Bereichen vereinfachen.

Der Download der inoffiziellen WWDC-App wartet hier auf euch.