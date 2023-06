Nibbles: Gratis Mac-App konvertiert Videos zu WEBP, GIF und APNG

Der App-Entwickler Christian Konrad ist einigen von euch vielleicht schon durch seine kostenfreie HokusFokus-Applikation ein Begriff, die mit einer konkreteren Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund-Apps für ein konzentrierteres Arbeiten sorgen soll. Mit Nibbles bietet Konrad seit kurzem einen Video-Konverter an, der dabei helfen soll Bewegbild-Material für die Veröffentlichung im Netz vorzubereiten.

Created a tasty tool that simplifies converting videos to animated WEBPs, GIFs, & APNGs—no lengthy FFmpeg installs or sketchy converter sites needed 🍕🍔🍟 Get from the App Store for free✨https://t.co/p4TG1Rffuf pic.twitter.com/LXzXcv9RlQ — Schurigeln (@schurigeln) April 11, 2023

So hat Konrad ein kostenfreies Werkzeug entwickelt, das sich mit Videoinhalten füttern lässt und diese dann, je nach Bedarf, in WEBP-, GIF- und APNG-Dateien überführt. Formate, die vor allem auf eine breite Browser-Kompatibilität zugeschnitten sind und je nach Konfiguration vergleichsweise wenige Speicherplatz für sich beanspruchen.

Der Entwickler will mit seinem nun drei Megabyte kleinen Download eine Nische besetzen, die aktuell vor allem von zwielichtigen Online-Konvertierern bedient wird.

Nibbles arbeitet offline und bietet euch die Beeinflussung von Bildwiederholrate, Auflösung und Zielformat an. Unterstützt werden hier das moderne WEBP-Format für aktuelle Online-Projekte. Klassische GIFs, die vor allem bei Messenger-Diensten häufig zum Einsatz kommen und in sozialen Medien Verwendung finden. APNG-Dateien, die die bestmögliche Wiedergabe von Originalfarben und Animationen gewährleisten. Videos im MP4-Format, das als eines der Videoformate mit der besten Unterstützung am Markt gilt. Sowie MOV-Videodateien, die vor allem auf Nutzer in Apples Ökosystem abzielen.

Nach dem Download der Nibbles-App müsst ihr diese nur noch per Drag-and-Drop mit eurer Videodatei füttern, könnt dann die Ausgabe-Einstellungen setzen und netzt das Ergebnis dann, um die Inhalte im Web zu veröffentlichen, im Freundeskreis weiterzugeben oder durch maximal Kompatibilität so zugänglich wie möglich zu machen.