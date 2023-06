Mit „Mein Fotostream“ schafft Apple eine komfortable Option für lokale Foto-Backups ab

Das von Apple in der vergangenen Woche angekündigte Aus für „Mein Fotostream“ ist vor allem für Nutzer mit mehreren Apple-Geräten ein Ärgernis. In Verbindung mit einem Mac konnte man die Funktion nämlich hervorragend dazu verwenden, auf kostenpflichtigen Online-Speicher zu verzichten und stattdessen alle eigenen Fotos auf dem eigenen Rechner zu sammeln. Quasi als Nebeneffekt werden die mit dem iPhone geschossenen Fotos nämlich nicht nur als Fotostream auf dem Mac angezeigt, sondern dort auch in die persönliche Fotomediathek importiert. Apple hat diesen Weg zur Datensicherung in den Anfangszeiten des iCloud Fotostream auch aktiv beworben.

Du willst alle deine Fotos auf deinem Mac haben? Dazu musst du einfach nur Fotostream in iPhoto oder Aperture auf deinem Mac einschalten. Jedes neue Foto erscheint in einem Fotostream Album – genau so wie auf dem iPhone, iPad und iPod touch. Weil dein Mac aber einen größeren Speicher als ein iOS Gerät hat, importiert er automatisch jedes Bild aus dem Fotostream in dein Fotoarchiv.

Apple will iCloud-Speicher verkaufen

Inzwischen haben sich die Interessen von Apple jedoch deutlich verlagert. Ein kostenloses Angebot wie der iCloud Fotostream bedeutet Aufwand und Pflege, ohne dabei Einnahmen zu generieren. Das jetzt als Alternative zum Fotostream beworbene iCloud Fotos generiert stattdessen Einnahmen in der nach Umsatzzahlen mittlerweile zweitstärksten Apple-Produktkategorie „Services“, denn die von Apple pro Kunde (nicht pro Gerät) kostenlos angebotenen 5 GB iCloud-Speicher bieten in der Regel ja nicht mal ausreichend Speicherplatz für die regulären iCloud-Backups. Spätestens bei der Aktivierung von iCloud Fotos wird dann der Abschluss eines erweiterten Speicherplatz-Abonnements nötig.

Am knapp bemessenen Gratis-Speicher für Apple-Kunden wird sich vermutlich auch in Zukunft nichts mehr ändern. Apple hat iCloud und damit verbunden die 5 GB kostenlosen Speicher vor rund zwölf Jahren eingeführt und in der Folge wurde immer mal wieder diskutiert, ob der damit verbundene Speicherplatz pauschal pro Nutzer oder auch abhängig von der Anzahl der genutzten Geräte erweitert wird. Die Hoffnungen diesbezüglich dürften mittlerweile hinfällig sein und man muss sich wohl eher freuen, wenn die von Apple veranschlagten Preise für Zusatzspeicher stabil bleiben.

„Mein Fotostream“ endet am 26. Juli

Apple will die Funktion „Mein Fotostream“ am 26. Juli dieses Jahres einstellen. Von diesem Tag an werden dann zunächst keine Fotos mehr auf diesem Weg geräteübergreifend synchronisiert. Bereits hochgeladene Fotos bleiben dann noch 30 Tage erhalten und anschließend aus dem Onlinespeicher gelöscht.