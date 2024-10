Proton VPN jetzt auch auf Apple TV verfügbar

Das Proton-Team hat sein VPN-Angebot um eine App für Apple TV erweitert. Ab sofort können Nutzer von Proton VPN somit auch bei der Nutzung von Apple TV Ländersperren umgehen oder für zusätzlichen Schutz ihrer Privatsphäre sorgen.

VPN-Verbindungen werden über die Server der Anbieter von Diensten wie Proton VPN oder NordVPN umgeleitet , wodurch sie neue IP-Adressen erhalten. Auf diese Weise kann der Betreiber der besuchten Webseite nicht mehr erkennen, aus welchem Land ein Nutzer stammt. Zum Teil lässt sich anhand der IP-Adresse auch konkret die Region oder gar der Ort erkennen, aus dem die Anfrage stammt.

Allerdings sollte man solche Angebote nicht mit einer vollständigen Anonymisierung verwechseln. Welche IP-Adressen wohin umgeleitet werden, lässt sich zumindest auf den Servern der VPN-Anbieter erkennen. Und euer Internetanbieter hat die Möglichkeit, die von ihm ausgegebenen Adressen mit einem konkreten Benutzerkonto in Verbindung zu bringen.

Streaming trotz Ländersperre

Einer der hauptsächlichen Verwendungszwecke für VPN-Verbindungen dürfte daher auch der Wunsch sein, auf regional gesperrte Inhalte zuzugreifen, indem man dem Anbieter vorgaukelt, die Webseite von einem der dafür freigegebenen Länder aus aufzurufen. Proton hält für diesen Zweck sogar eine Liste mit Informationen zu den verfügbaren Streaming-Optionen bereit.

Nicht wenige Nutzer denken beim Thema VPN auch an die potenzielle Möglichkeit, von hier aus in anderen Ländern frei zugängliche Sportübertragungen zu sehen. Hier sollte man sich jedoch nicht zu früh freuen: Die Begegnungen der Fußball-Bundesliga lassen sich zwar über OneFootball in Brasilien kostenlos ansehen , der Zugriff über VPN schlägt allerdings in der Regel fehl, weil der dortige Sportanbieter seinerseits stetig nachbessert und auch den Zugriff über regionale VPN-Server sperrt.

VPN auf Apple TV seit tvOS 17

Generell ist es seit dem vergangenen Jahr möglich, auch VPN-Anwendungen für Apple TV offiziell über Apples App Store anzubieten. Als einer der ersten bekannten VPN-Anbieter hat dies NordVPN mit seiner App getan.