macOS 15.1 bringt zusätzliche Einstellungen fürs Fenster-Management

macOS Sequoia 15.1 bringt neben einer Reihe von Fehlerbehebungen zwei neue Optionen im Bereich „Schreibtisch & Dock“ in den Systemeinstellungen. Apple löst auf diese Weise das Problem, dass die Mausgesten für die Anzeige eines Fensters im Vollbild und den Wechsel zu der als „Mission Control“ bekannten Übersicht aller Fenster unter macOS Sequoia 15.0 direkt nebeneinander lagen. Versehentliche Fehlbedienungen waren hier vorprogrammiert.

Unter der neuesten Version von Apples Mac-Betriebssystem kann man jetzt selbst festlegen, ob man beide Optionen, nur eine davon oder auch keine von beiden zur Verfügung haben will. Die beiden zusätzlichen Schalter findet ihr, wenn ihr die Systemeinstellungen des Mac und dort den Bereich „Schreibtisch & Dock“ aufruft.

Im Einstellungsbereich „Fenster“ kann man nun die Option „Fenster für Vollbild in die Menüleiste ziehen“ gezielt ausschalten. Ergänzend findet sich direkt darunter im Bereich „Mission Control“ nun die Möglichkeit, die Funktion „Fenster für Mission Control an den oberen Bildschirmrand ziehen“ zu deaktivieren. Auf diese Weise stellt man vor allem auch sicher, dass versehentlich durchgeführte abrupte Mausbewegungen nicht mehr dazu führen, dass die Ansicht in den „Mission Control“-Modus wechselt.

Egal, für welche der hier nun möglichen Optionen man sich entscheidet, die beiden Schalter gewährleisten auf jeden Fall ein flüssigeres Mac-Erlebnis ohne versehentliche Fehlbedienungen.

Push-Mitteilungen wieder anklickbar

Unter macOS Sequoia 15.1 ist uns noch eine weitere, hilfreiche Fehlerkorrektur aufgefallen. So lassen sich die oben rechts eingeblendeten Push-Mitteilungen wieder einfach anklicken, um beispielsweise direkt in den Mac App Store zu springen, wenn die Information über eine dort verfügbare App-Aktualisierung erscheint. Zuvor hatte der Mausklick auf die Push-Mitteilung schon über längere Zeit hinweg nichts mehr bewirkt.