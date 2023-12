NordVPN jetzt auch auf Apple TV verfügbar

Die Tatsache, dass Apple mit tvOS 17 die Verwendung von VPN-Anwendungen auf dem Apple TV erlaubt, macht sich mittlerweile deutlich im App Store für die Set-Top-Box bemerkbar. Mit NordVPN hat jetzt einer der führenden Anbieter von VPN-Lösungen seine App für Apple TV optimiert.

VPN-Dienste unterstützen dabei, wenn man seine wahre Herkunft verschleiern will. Dies darf nicht mit einer Garantie auf Anonymität verwechselt werden, doch ist die Rückverfolgung von Internetnutzern, die ein VPN-Netz zwischenschalten, nur noch mit größerem Aufwand möglich.

Allem voran finden die VPN-Angebote wohl immer dann Verwendung, wenn es um das Umgehen von Länderblockaden geht. Während der Anlass für dergleichen in totalitären Ländern in der Regel Zensurmaßnahmen sind, geht es anderswo hauptsächlich darum, Zugriff auf Video- oder Musikangebote zu erhalten, die eigentlich auf bestimmte Länder beschränkt sind.

NordVPN wirbt damit, dass Nutzer des Dienstes aus mehr als 5.200 Server in über 60 verschiedenen Ländern wählen können. Wählt man hier einen Server in einem bestimmten Land aus, so kann man dort mit einerlandeseigenen Internetadresse surfen und wird nicht als ausländischer Nutzer erkannt. NordVPN leitet den Datenverkehr dabei entsprechend um und verspricht, dass dank des hierfür verwendeten Protokolls mit Namen „Nordlynx-VPN“ keine Kompromisse in Sachen Geschwindigkeit gemacht werden müssen. Der Anbieter wirbt zwar nur mit der Nutzung für Filesharing, Gaming oder die Arbeit, es steht allerdings außer Frage, dass ein großer Teil der VPN-Nutzer die in anderen Ländern angebotenen Streaming-Abos im Visier hat – sei es aufgrund der alternativen Inhalte oder auch der besseren Preise. Achtet hier aber besser auch auf die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Film- und Videodienste.

NordVPN mit bis zu 69% Rabatt

Mit der neuen Apple-TV-App können bestehende NordVPN-Abonnenten den Dienst jetzt auch für ihre Set-Top-Box-Verbindungen aktivieren. Neukunden haben aktuell die Möglichkeit, NordVPN mit 69% Rabatt und einem Amazon-Gutschein zu buchen.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene 2-Jahres-Pakete mit unterschiedlichem Leistungsumfang und während der Laufzeit deutlich reduzierten Monatspreisen zwischen 2,99 Euro und 4,99 Euro.