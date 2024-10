Vodafone: CableMax-Tarif vergünstigt und Kabelfernsehen teils kostenlos

Vodafone bietet seinen schnellsten Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 wieder für begrenzte Zeit vergünstigt an. Im Rahmen der Aktion zahlt man dauerhaft 44,99 Euro im Monat und bekommt dafür eine Internet-Anbindung mit bis zu 1000 Mbit/s im Download.

Die maximale Upload-Geschwindigkeit ist beim CableMax 1000 auf 50 Mbit/s begrenzt. Dies sollte bei privater Nutzung absolut ausreichen, wer allerdings regelmäßig größere Datenmengen ins Internet schieben muss, sieht sich hier vielleicht etwas mager angebunden.

Bilder: Vodafone

24 Monate Vertragsbindung

Wir wollen auf keinen Fall verschweigen, dass mit einem Abschluss zum Aktionspreis eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten verbunden ist. Von der Leistung her dürfte man mit 1000 Mbit/s im Download auch in zwei Jahren noch bestens versorgt sein. Ärgerlich könnte jedoch sein, wenn ihr auf einen Glasfaseranschluss spekuliert und Vodafone diesbezüglich in eurer Region noch schläft, dafür aber ein anderer Anbieter aktiv ist. Die Glasfaser-Verfügbarkeit bei Vodafone könnt ihr über diese Produktseite prüfen.

Der Vodafone-Tarif GigaZuhause CableMax 1000 setzt selbstverständlich einen im Haus verfügbaren Kabelanschluss voraus. Im Monatspreis ist neben dem Internetzugang mit 1000 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upstream eine Flatrate für Telefonate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz enthalten.

Kabel-TV gibt es teilweise kostenlos

Falls ihr den Vertrag abschließt, kann es sich lohnen, mal wegen der TV-Option nachzuhaken. Vodafone wirbt gerade damit, dass man im Paket mit einem Kabel-Internet-Vertrag „in den meisten Fällen“ auch die Möglichkeit erhält, über den Kabelanschluss kostenlos fernzusehen. Diese Option steht teilweise auch für bestehende Anschlüsse zur Verfügung, prüft bei Änderungen an einem Vertrag aber stets, ob damit eine Verlängerung der Laufzeit verbunden ist.

Vodafone zufolge läuft die Sonderaktion für den Cable Max-Tarif noch bis Ende März. Ihr habt also genug Zeit, um euch die Sache in Ruhe zu überlegen und alternative Optionen in Erwägung zu ziehen.