Projekt Titan ist tot: Apples Auto-Ambitionen verpuffen im Nichts

Apples „Projekt Titan“, der ambitionierte Bau eines selbstfahrenden Elektrofahrzeuges, ist tot. Dies hat Cupertino den am Fahrzeug-Unterfangen beteiligten Mitarbeitern in einem internen Memo am Dienstag mitgeteilt und mit diesem für mehr als 2.000 überraschte Gesichter gesorgt.

Neue KI-Jobs für betroffene Mitarbeiter

Nach mehreren Neuausrichtungen, Wechseln in der Projektspitze und Einschränkungen des anvisierten Ziels hat Apple seine Bemühungen um die Entwicklung eines Elektroautos nach über einem Jahrzehnt nun vollständig eingestellt. Der Schlussstrich soll nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg von Apple COO Jeff Williams gezogen worden sein, der als wahrscheinlicher Nachfolger Tim Cooks gilt und dessen ehemaligen Posten besetzt.

Im Zuge der Entscheidung soll das Projekt zur Entwicklung eines Elektroautos nun vollständig heruntergefahren werden, viele der betroffenen Mitarbeiter sollen von Apple in die Abteilung für künstliche Intelligenz versetzt worden sein, die sich auf den Einsatz generativer KI konzentrieren soll. Eine Frage, die sich damit geradezu aufdrängt: Ist Apple zu behäbig geworden?

Ein Lexus mit Liegesitzen: Anekdoten aus Apples Autoprojekt

Ist Apple zu behäbig geworden?

Eigentlich hatte Apple wohl ein vollständig autonomes Elektrofahrzeug mit komfortablen Interieur und sprachgesteuerter Navigation entwickeln wollen, musste den anfangs ambitionierten Rahmen aber immer enger fassen und hätte sich letztlich wohl nur noch als Zulieferer für etablierte Autokonzerne anbieten können.

Dabei schien das Wettrennen um das erste vollautonome Fahrzeug am Markt, an dem sich neben Apple (im Geheimen) unter anderem auch Waymo, Uber und Tesla beteiligten, schon 2018 massiv an Fahrt zu verlieren und spiel 2024 so gut wie keine Rolle mehr.

Auch die Datenbrille Apple Vision Pro erreichte den Markt erst fünf Jahre nach Metas Oculus Quest und reitet den VR-Hype vorangegangener Jahre nicht mehr, sondern steht nun vor der Aufgabe, diesen neu entzünden zu müssen. Fehlt dem Konzern die Agilität früherer Jahre?

Was das „Projekt Titan“ angeht, soll sich Apple trotz der Investition von mehreren Milliarden Euro nun endgültig dafür entschieden haben, die Arbeiten am „Apple-Auto“ nicht weiterzuführen. Nicht zuletzt auch wegen ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Rentabilität des Fahrzeugs. Kommentiert hat Apple das Ende des öffentlich nie thematisierten Geheimprojektes bislang nicht.