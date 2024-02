Millionen-Launch: Sonos-Kopfhörer sollen im Juni starten

Der für seine Multiroom-Lautsprecher bekannte Audio-Anbieter Sonos soll seine ersten Kopfhörer im Juni zum Stückpreis von 449 Dollar auf den Markt bringen und bereitet sich auf ein Erfolgsprodukt vor, für dessen initiale Markteinführung zwischen 650.000 und 1 Million Stück produziert werden.

Verzögerung durch Softwareprobleme

Dies meldet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg und informiert gleichzeitig auch darüber, warum die Sonos-Kopfhörer den hart umkämpften Markt bislang noch nicht betreten haben: Softwareprobleme hätten sowohl die Produktion als auch den Verkaufsstart verzögert.

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen ausführt, sollen Schwierigkeiten bei der Verbindung der kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit WLAN-Netzen aufgetreten sein. Statt im Mai sollen die Kopfhörer damit erst im Juni auf dem Markt kommen.

Hier sollen die neuen Headsets dann für einen Wachstumsimpuls sorgen und Sonos breiter aufstellen. Zuletzt hatte der Lautsprecheranbieter sein Portfolio unter anderem um die beiden portablen Lautsprecher, Sonos Roam und Sonos Move erweitert, die beide nicht nur über integrierte Akkus verfügen, sondern erstmals auch in der Lage waren, Audio sowohl per WLAN als auch per Bluetooth empfangen zu können.

Die aktuelle Produktpalette von Sonos

Seit 2019 in Arbeit

Sonos soll seit über vier Jahren an den ersten Kopfhörern des Unternehmens arbeiten und will diese in den beiden Farbvarianten weiß und schwarz anbieten. Die Kopfhörer sollen sich in das bestehende Sonos-Ökosystem eingliedern und direkt von kompatiblen Musikdiensten streamen können. Auch die Wiedergabe des Fernsehtons soll Teil des Produktversprechens sein.

Bislang hat Sonos selbst den Start der Kopfhörer noch nicht kommentiert. Diese geistern seit über vier Jahren durch die Gerüchteküche und werden dem Vernehmen nach, von einer runderneuten Sonos-Applikation begleitet, die voraussichtlich schon im Mai ausgegeben werden könnte.

Auch die Set-Top-Box, an der Sonos ebenfalls arbeitet, soll sich verzögern und wird nun erst im Herbst 2025 erwartet.