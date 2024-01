Apple-Auto: Anforderungsliste wohl deutlich zusammengestrichen

Es gibt Neuigkeiten zum Auto-Projekt von Apple. Angeblich hat das Unternehmen seine Ansprüche in diesem Bereich deutlich zurückgefahren. Weder soll das erste Apple-Auto selbstfahrend sein, noch haben wir hier vor 2028 überhaupt etwas zu erwarten. Dies behaupten zumindest die vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg zitierten, mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die Gerüchte um ein von Apple konzipiertes Auto begleiten uns ja inzwischen über zehn Jahre hinweg und wurden zwar immer mal wieder konkreter, ein finales Produkt stand aber schon bislang stets in weiter Ferne. Einzig lässt sich sagen, dass Apple definitiv in diesem Bereich experimentiert aber wir halten es auch weiterhin für Möglich, dass wir hier nie tatsächlich ein eigenes Apple-Auto zu Gesicht bekommen, sondern Apples „Projekt Titan“ am Ende in einer umfassenden CarPlay-Integration oder einer weitreichenden Kooperation mit einzelnen Herstellern aufgeht.

Erneute Verzögerung trotz reduzierter Anforderungen

Diese Überlegungen stehen allerdings im Gegensatz zu den von Bloomberg verbreiteten Informationen, denen zufolge Apple den Zeitpunkt der Markteinführung eines eigenen Autos nun von 2026 auf frühestens 2028 verschoben hat. Von der hier anfänglich gezeichneten Illusion, dass ein solches Apple-Auto komplett selbstfahrend und von bahnbrechendem Design ist, muss man sich wohl verabschieden. Den aktuellen Aussagen zufolge hat Apple seine ursprünglichen Pläne deutlich zusammengestrichen. So ist nun nur von einem gewöhnlichen, nicht selbstfahrenden Elektrofahrzeug die Rede. Zudem habe sich Apple auch für Abstriche beim Design des Fahrzeugs entschieden, um endlich konkreter auf eine Markteinführung hin planen zu können.

Dem Bloomberg-Bericht zufolge läuft das Projekt sogar Gefahr, komplett eingestellt zu werden, wenn die mittlerweile deutlich reduzierten Erwartungen nicht in einem realistischen Zeitrahmen erfüllt werden können.