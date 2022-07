Ein Lexus mit Liegesitzen: Anekdoten aus Apples Autoprojekt

Entsprechend soll das Interieur gestaltet sein. Die Sitze der aktuellen Prototypen würden zueinander gerichtet sein, um Gespräche unter den Passagieren zu ermöglichen, ein gewöbltes Dach würde an den VW Käfer erinnern, zudem würde Apple laut über Liegesitze nachdenken, die das Schlafen während der Fahrt ermöglichen könnten. Am liebsten würde Apple auf Lenkrad und Bremspedalen verzichten und ein vollständig selbstfahrendes Fahrzeug debütieren.

Allerdings sei Apple jedoch so sehr darauf fixiert ein selbstfahrendes Fahrzeug zu präsentieren, dass unklar ist, ob die Anstrengungen jemals Früchte tragen werden. So soll dem Autoprojekt, das in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit Mitarbeiter-Wechseln zu kämpfen hatte, eine starke Führungspersönlichkeit fehlen, die klare Zielvorgaben setzt und das Team mit einer kohärenten Vision zusammenhält. Apple-CEO Tim Cook hält sich eher im Hintergrund.

Der Fachjournalist Wayne Ma hat sich im Online-Magazin The Information ausführlich mit den zurückliegenden acht Jahren beschäftigt, die Apple bereits an einem eigenen Fahrzeug schrauben soll und sich mit über 20 Projekt Mitarbeitern über die Herausforderungen, Hürden und Fortschritte des sogenannten „Projekt Titan“ unterhalten.

