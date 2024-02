Zehn Jahre Prime Video: Das sind die neuen „Highlight-Projekte“

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video eine Reihe neuer „Highlight-Projekte“ präsentiert, zu denen Serien, Filme und Live-Sport-Übertragungen zählen.

„Perfekt Verpasst“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Zu den jetzt besonders herausgearbeiteten Content-Highlights zählen eine Prequel-Serie zu „Dinner for One“, die Reality-Show „Licht Aus“ mit Steven Gätjen und „Dinner Club“ mit Andreas Caminada sowie ein Halloween-Special von „LOL: Last One Laughing“.

Weiterhin werden drei neue Dokumentationen von Beetz Brothers Filmproduktion und der Antikriegsfilm „Der Tiger“ unter der Regie von Dennis Gansel vorgestellt. „Perfekt Verpasst“ bringt Anke Engelke und Bastian Pastewka in einer neuen Serie zusammen, die Comedyserie „Viktor Bringt’s“ ist mit Moritz Bleibtreu besetzt.

„Der Tiger“ von Dennis Gansel

Bereits bekannt: Amazon wird in diesem Jahr exklusive Live-Übertragungen der Wimbledon Championships liefern.

Jubiläum vom 18. März bis 1. April

Zudem hat Amazon mehrere Updates zu bereits angekündigten Originals und Exklusives gemeldet. So starten demnächst etwa die 4. Staffel „Die Discounter“ und die 5. Staffel „LOL: Last One Laughing“.

Nach Angaben des Online-Händlers soll das Prime-Video-Jubiläum vom 18. März bis 1. April mit exklusiven Angeboten im Prime Video Store und bei den so genannten Prime Video Channels gefeiert werden.

Die „Highlight-Projekte“ im Überblick: