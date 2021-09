Profite mit Spielsucht: Im App Store zahlen wenige viel

80 Prozent des in Apples Software-Kaufhaus generierten Umsatzes entfielen dabei auf Transaktionen, die (vorwiegend von chinesischen und amerikanischen Nutzern) in Spielen angestoßen wurden. Der Großteil davon sogenannte „free-to-play“-Titel, die kostenlos geladen werden können.

Was bei solchen Zahlen allerdings immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss: Richtig gutes Geld verdient Apple vor allem mit mobilen Spielern, die massive Beträge in Goldstücke, Münzen und sonstige virtuellen Güter investieren, um Wartezeiten zu verkürzen, Lösungen zu kaufen oder neue Level schneller zu erreichen.

Insert

You are going to send email to