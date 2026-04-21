Johny Srouji: Chip-Architekt wird Apples neuer Hardware-Chef

Im Schatten der großen CEO-Schlagzeilen fast etwas untergegangen: Apple hat Johny Srouji mit sofortiger Wirkung zum Chief Hardware Officer ernannt. Der langjährige Manager übernimmt damit eine zentrale Rolle in Apples Führungsstruktur des Hardwarebereichs und ersetzt dort auch John Ternus, der zum 1. September als neuer Apple-Chef die Nachfolge von Tim Cook antreten wird.

Johny Srouji in einem TV-Interview 2024

Srouji verantwortet künftig nicht nur die Entwicklung zentraler Technologien, sondern auch die gesamte Hardwareentwicklung. Dieser Bereich lag bislang in der Verantwortung von Ternus, der sich nun stärker auf seine künftige Rolle als Vorstandsvorsitzender vorbereiten kann.

Der Schritt kommt nicht überraschend. Schon im Zusammenhang mit der angekündigten Übergabe wurde erwartet, dass Aufgaben neu verteilt werden, um Ternus zu entlasten. Srouji gilt intern als erfahrener Manager mit tiefem technischen Verständnis und langjähriger Führungserfahrung.

Chip-Architekt mit wachsendem Einfluss

Srouji ist seit 2008 bei Apple und war maßgeblich am Aufbau der hauseigenen Chipentwicklung beteiligt. Unter seiner Leitung entstanden Apples A- und M-Prozessoren für iPhone, iPad und Mac, die heute eine zentrale Grundlage der Apple-Produkte bilden. Neben den Chips umfasst sein Verantwortungsbereich auch weitere Komponenten wie Kamerasysteme, Displays, Sensoren und Batterietechnik.

Die Bündelung dieser Bereiche unter einer Leitung soll die Abstimmung zwischen einzelnen Hardwarekomponenten vereinfachen. Apple verfolgt seit Jahren den Ansatz, Hard- und Software eng miteinander zu verzahnen. Die interne Entwicklung zentraler Bauteile spielt dabei eine wichtige Rolle, weil sie die Kontrolle über Leistung, Energieverbrauch und Funktionen der Geräte ermöglicht.

Johny Srouji präsentiert Apples M1 Max-Chip

Zuletzt gab es Berichte, wonach Johny Srouji intern einen möglichen Abschied von Apple erwogen haben soll. Der Manager selbst hatte diese Darstellungen später eingeordnet und betont, weiterhin für das Unternehmen tätig sein zu wollen. Vor diesem Hintergrund wird die Ernennung zum Chief Hardware Officer auch als Schritt gesehen, Srouji langfristig stärker einzubinden und ihm zusätzliche Verantwortung zu übertragen.

Srouji wird künftig eng mit Ternus zusammenarbeiten. Während dieser ab Herbst die strategische Ausrichtung vorgibt, liegt die Umsetzung im Hardwarebereich maßgeblich in den Händen des neuen Chief Hardware Officers. Damit sind die zentralen Zuständigkeiten für die kommende Produktgenerationen klar verteilt.

John Ternus und Johny Srouji in einem TV-Interview 2024