Privileges.app von SAP: Nur noch auf Zuruf zum Admin

Die Software-Schmiede SAP, zuletzt vor allem als Entwickler der offiziellen Corona-Warn-App in den Schlagzeilen, bietet mit Privileges.app eine Open-Source-App für Mac-Anwender an, die sich vor allem an Nutzern im Unternehmensumfeld richtet. Die Idee hinter Privileges.app ist schnell erklärt.

Statt sich auf dem persönlichen Mac standardmäßig als Admin einzuloggen, soll Privileges.app die Nutzung der eigenen Maschine mit einem regulären Account komfortabler machen, indem die App eine einfache Möglichkeit zur Verfügung stellt, sich im Bedarfsfall schnell als Admin zu autorisieren.

Im Alltag sicherer als Standard-Nutzer

Dies kann in der Privileges.app zudem vorübergehend erfolgen. Statt sich aktiv wieder zum Wechsel auf den regulären Nutzer-Account zu entscheiden, bietet Privileges.app ein Zeitfenster an, nach dessen Ablauf die Admin-Rechte wieder entzogen werden.

Einmal installiert, lassen sich die Admin-Rechte mit einem Klick auf das Dock-Symbol der Privileges.app aktivieren.

Von macOS Sierra bis macOS Ventura

Die Open-Source-Anwendung ist über das Code-Portal GitHub erhältlich und lässt sich auf allen macOS-Versionen seit macOS 10.12.6 einsetzen, bis hin zu den jüngsten Vorabversionen von macOS 13 beta. Auf GitHub äußern sich die SAP-Verantwortlichen auch zur Motivation hinter der Bereitstellung der nur sechs Megabyte kleinen Applikation.

Bei SAP ist man der Überzeugung, dass der Einsatz des eigenen Macs als Standardbenutzer anstelle eines Administratoren die Sicherheit des Systems positiv beeinflussen kann. Die Privileges.app würde es dann möglich machen, nur bei wirklichem Bedarf als Systemadministrator zu agieren.

Privileges.app steht inzwischen in Version 1.5.3 zum Download zur Verfügung und bietet per Rechtsklick zudem die beiden Möglichkeiten an, schnell den Bildschirm zu sperren und schnell zum Anmeldebildschirm zu wechseln.