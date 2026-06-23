Prime Day: Ecovacs senkt Preise für Deebot, Goat und Winbot bis zu 46%

Wer in diesen Tagen nach Technikangeboten zum Prime Day sucht, stößt auf eine kaum überschaubare Zahl einzelner Rabattaktionen. Statt uns durch Hunderte Einzeldeals zu arbeiten, werfen wir in diesem Jahr einen Blick auf die Angebote ausgewählter Hersteller. Nach Roborock und Segway Navimow wollen wir hier die Relevanten Preisnachlässe von Ecovacs beleuchten.

Der Hersteller nutzt die Prime-Day-Woche, um Preisnachlässe auf zahlreiche Geräte aus seinem Roboter-Portfolio zu gewähren. Das Angebot reicht von Saug- und Wischrobotern über Fensterreinigungsroboter und Mähroboter bis hin zu einem Poolreiniger. Die Aktionen laufen nicht nur bei Amazon, sondern auch bei Händlern wie MediaMarkt, Saturn und Otto.

Bodenreinigung bleibt das wichtigste Segment

Im Zentrum der Aktion stehen mehrere Modelle der Deebot-Reihe. Das aktuelle Spitzenmodell DEEBOT X12 OmniCyclone wird für 840 Euro statt 1.399 Euro angeboten. Daneben sinkt der Preis des DEEBOT X11 OmniCyclone von 1.299 Euro auf 599 Euro.

Beide Geräte kombinieren Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang und verfügen über beutellose Stationen, die Schmutz aufnehmen sowie Reinigungsarbeiten am Gerät weitgehend automatisieren.

Auch die T-Serie wird im Aktionszeitraum günstiger angeboten. Der DEEBOT T90 PRO OMNI kostet 490 Euro statt 799 Euro. Ergänzend verweist Ecovacs auf Funktionen zur automatischen Teppicherkennung, Hindernisumfahrung und selbstständigen Wartung über die zugehörigen Basisstationen.

Fenster, Garten und Pool im Angebot

Neben klassischen Bodenreinigern umfasst die Aktion weitere Produktgruppen, die Ecovacs in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. So sind mehrere Modelle der WINBOT-Serie reduziert. Die Fensterreinigungsroboter bewegen sich selbstständig über Glasflächen und sollen vor allem bei großen Fensterfronten oder Wintergärten den Reinigungsaufwand verringern. Der WINBOT MINI wird beispielsweise für 169 Euro statt 299 Euro angeboten.

Auch die erst kürzlich vorgestellte GOAT-Serie für die Rasenpflege ist Teil der Aktion. Die Geräte verzichten auf klassische Begrenzungskabel und orientieren sich stattdessen per Sensorik und Satellitennavigation. Damit folgt Ecovacs einem Trend, den wir zuletzt auch bei den neuen Navimow-Modellen von Segway beobachtet haben. Statt aufwendiger Drahtinstallationen setzen immer mehr Hersteller auf digitale Kartierung und automatische Orientierung im Garten.

Die größte Preisreduzierung innerhalb der Aktion erhält das GOAT A1600 Care Kit. Der Preis sinkt von 1.599 Euro auf 899 Euro. Daneben sind auch kleinere Modelle wie der GOAT O600 RTK reduziert.

Neu im Sortiment ist zudem der Poolreinigungsroboter ULTRAMARINE P1. Das Gerät fährt selbstständig durch den Pool, reinigt Boden, Wände und Wasserlinie und wird während der Aktion für 399 Euro statt 599 Euro angeboten.