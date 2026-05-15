Navimow i208 LiDAR im Test: Für Impulskäufer bestens geeignet

Mit dem Navimow i105E hatte Segway im vergangenen Jahr einen der populärtsen drahtlosen Mähroboter im mittleren Preissegment im Programm. Das Modell überzeugte vor allem durch die einfache Einrichtung ohne Begrenzungskabel, den leisen Betrieb und ein im Vergleich zur Konkurrenz attraktives Preisniveau.

Verzichtet auf eine externe Antenne: Der neue Segway Navimow i208 LiDAR

Gleichzeitig zeigte sich im Alltag aber auch, dass klassische RTK-Systeme weiterhin empfindlich auf Abschattungen durch Bäume, Gebäude oder enge Grundstücke reagieren können.

Der neue Segway Navimow i208 LiDAR soll genau diese Schwächen reduzieren. Statt primär auf satellitengestützte RTK-Navigation zu setzen, kombiniert das Gerät LiDAR-Sensorik mit Kameratechnik und visueller Orientierung. Dadurch arbeitet der Mähroboter deutlich unabhängiger von GPS-Signalen. Aktuell wird der Navimow i208 LiDAR inklusive Garage bei Amazon für 899 Euro angeboten. Wir haben den Gartenhelfer ausprobiert.

Einrichtung ohne großen Aufwand

Nach dem Auspacken fällt zunächst die vergleichsweise unkomplizierte Inbetriebnahme auf. Während ältere RTK-Mäher oft zusätzliche Antennen, freie Sichtlinien oder aufwendige Nachkorrekturen erforderten, beschränkt sich die Einrichtung beim i208 weitgehend auf das Aufstellen der Ladestation und die Kartierung der Fläche.

Stabile Basisstation mit großer Ladelanze, die treffsicher angefahren wird.

Besonders praktisch wirkt dabei die automatische Kartierung. Der Mähroboter erkundet den Garten selbstständig und erstellt daraus eine digitale Karte in der App. Sperrzonen, mehrere Mähbereiche und Verbindungswege zwischen einzelnen Flächen lassen sich anschließend direkt am Smartphone anpassen. Kleine Änderungen an den Rasenkanten erfordern keine komplette Neukartierung.

Neben dem Netzteil befinden sich Bodenanker und Ersatzkingen im Lieferumfang

LiDAR bringt Vorteile in engen Gärten

Die Navigation gehört zu den größten Stärken des Systems. Statt zufälliger Fahrmuster arbeitet der Navimow i208 in sauberen, geraden Bahnen. Das sorgt für ein gleichmäßiges Schnittbild mit sichtbaren Streifen im Rasen. Die Bahnen überlappen bewusst relativ stark, damit möglichst keine ungemähten Stellen entstehen.

Die Navigation ist auf dem Niveau moderner Saugroboter, die Kamera dient der Hinderniserkennung

Im Vergleich zu klassischen RTK-Systemen arbeitet die LiDAR-Navigation sichtbar stabiler in engen oder verwinkelten Bereichen. Selbst schmale Passagen zwischen Gebäuden oder Gartenmöbeln funktionierten im Test zuverlässig. Gerade dort hatten frühere RTK-Modelle häufiger Probleme mit Positionsverlusten oder Orientierungsfehlern.

Auch bei wechselnden Lichtverhältnissen blieb die Orientierung stabil. Der Mäher fährt Hindernisse kontrolliert und eher vorsichtig anstatt abrupt dagegen zu stoßen. Bäume, Pflanzkübel, Gartenmöbel oder Trampolinbeine wurden zuverlässig erkannt und umfahren.

Fährt entspannt und fast geräuschlos durch den Garten

Kleine Hindernisse und Kantenbearbeitung

Sehr kleine Gegenstände wie Spielzeug oder dünne Äste können weiterhin problematisch bleiben. Vor dem Weg in den Urlaub empfiehlt sich daher weiterhin ein kurzer Kontrollgang durch den Garten.

Die Kantenbearbeitung gelingt insgesamt besser als bei älteren Modellen. Besonders bei ebenerdigen Übergängen mäht der Roboter vergleichsweise dicht am Rand.

Die Schnitthöhe ist elektrisch verstellbar und verzichtet auf ein manuelles Drehrad

Komplett ohne Nacharbeit funktioniert das System allerdings nicht. Bei erhöhten Rasenkanten bleiben weiterhin schmale Reststreifen stehen, die gelegentlich mit dem Kantenschneider bearbeitet werden müssen.

Leiser Betrieb im Alltag

Mit einem Geräuschpegel von 59 dB(A) gehört der Navimow i208 zu den angenehm leisen Vertretern seiner Klasse. Im Alltag fällt der Mäher akustisch kaum auf. Selbst frühe oder späte Mähzeiten wirken wenig störend. Ist das Gras bereits etwas länger geworden, dann hört man vor allem den direkten Schnitt der sechs Klingen und nicht den Antrieb oder die Fahrgeräusche.

Wer genau zuhört, hört fast nur die Klingen schneiden

Im praktischen Einsatz arbeitet der Navimow i208 weitgehend wartungsarm. Nach dem automatischen Laden setzt der Mäher seine Arbeit zuverlässig an der richtigen Stelle fort. Dank IP66-Zertifizierung lässt sich die Unterseite mit dem Gartenschlauch reinigen.

App konzentriert sich auf das Wesentliche

Die Navimow-App wirkt insgesamt übersichtlich und konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen. Zeitpläne, Mährichtung, Sperrzonen oder Zonenverwaltung lassen sich schnell anpassen. Positiv fällt auf, dass die Software nicht mit unnötigen Zusatzfunktionen überladen wirkt.

Schnelle Ersteinrichtung, günstige 4G-Verbindung mit an Bord

Gleichzeitig könnte die Automatisierung noch flexibler ausfallen. Wetterabhängige Zeitpläne oder detailliertere zonenspezifische Einstellungen fehlen bislang. Die Wettersteuerung basiert zudem auf Online-Wetterdaten und nicht auf einem integrierten Regensensor.

Technisch positioniert Segway den i208 sichtbar oberhalb kleinerer Modelle wie dem i108. Der Roboter besitzt größere Räder, einen Heckantrieb und bewältigt laut Hersteller Steigungen von bis zu 45 Prozent.

Nicht die Regel in der Branche: Die App ist deutschsprachig, übersichtlich und logisch gegliedert

Hinzu kommen eine elektrische Schnitthöhenverstellung zwischen zwei und sieben Zentimetern, eine Schnittbreite von 22 Zentimetern sowie eine größere Messerscheibe mit sechs Klingen.

Das Ortungssystem kombiniert EFLS-LiDAR mit Kameratechnik. Für die Hinderniserkennung nutzt Segway zusätzlich das VisionFence-System mit 140-Grad-RGB-Kamera. Laut Hersteller erkennt der Mäher mehr als 200 verschiedene Hindernistypen.

Kennen wir vom vergangenen Jahr: Gute Statusübersicht, einfacher aber funktionaler Mähplan

Zur Ausstattung gehören außerdem ein 2,4-Zoll-Farbdisplay direkt am Gerät, GPS-Ortung, Diebstahlwarnungen, Apples „Wo ist?“-Funktion, ein PIN-Schutz sowie integrierte Mobilfunkanbindung. Die Connect+-Funktion ist im ersten Jahr kostenlos nutzbar und kostet anschließend 29,90 Euro jährlich. Unterstützt werden Bluetooth, WLAN sowie Alexa- und Google-Home-Integration.

Günstiger 4G-Tarif und ab Werk für Apples „Wo ist?“ vorbereitet

Für viele Alltagsgärten eine passende Lösung

Mit dem Wechsel von RTK- zu LiDAR-gestützter Navigation wirkt der Navimow i208 insgesamt ausgereifter und alltagstauglicher als viele frühere drahtlose Mähroboter. Gerade in engen Gärten oder bei schwierigen Sichtverhältnissen spielt das neue System seine Vorteile sichtbar aus.

Neu gepflanzt? Große Tasten helfen bei der schnellen Kartenbearbeitung

Im direkten Vergleich zu aktuellen Modellen wie dem Dreame A1 Pro, dem Eufy E15, dem Ecovacs Goat A1600 RTK oder auch den neuen Mova-Geräten wird deutlich, welchen Ansatz Segway mit dem Navimow i208 verfolgt.

Während viele Konkurrenten versuchen, sich mit immer umfangreicheren KI-Funktionen, besonders aggressiver Hinderniserkennung oder sehr komplexen Kartierungsoptionen voneinander abzugrenzen, konzentriert sich der i208 stärker auf eine möglichst einfache und alltagstaugliche Nutzung.

Viele Funktionen und Einstellungen lassen sich auch direkt auf dem Mäher erreichen

Gerade das dürfte vielen Käufern entgegenkommen. Der Navimow i208 verlangt vergleichsweise wenig Einarbeitung, arbeitet angenehm leise und nimmt Besitzern viele typische Einstiegshürden drahtloser Mähroboter ab. Besonders die LiDAR-Navigation hinterlässt dabei einen stabilen Eindruck.

Für Impulskäufer bestens geeignet

Damit eignet sich der i208 vor allem für Nutzer, die keine Lust auf langwierige Optimierung, permanente Nachkorrekturen oder überladene Apps haben, sondern einfach einen Mähroboter suchen, der nach kurzer Einrichtung zuverlässig seine Arbeit erledigt.

Kleine Schwächen bei sehr niedrigen Hindernissen oder an Rasenkanten bleiben zwar bestehen, im Alltag wirkt das Gesamtpaket aber angenehm ausgereift. Genau dadurch hinterlässt der Navimow i208 am Ende einen der unkompliziertesten Eindrücke unter den aktuell verfügbaren drahtlosen Mährobotern.

Während der Listenpreis von 1.199 Euro doch recht stattlich ausfällt, ist der i208 mit dem laufenden Aktionspreis von 899 Euro mehr als fair bepreis und darf an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen werden.