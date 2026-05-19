Teurer als ein MacBook Neo: Plex erhöht Lifetime-Preise drastisch

Plex hebt den Preis für seine lebenslange Premium-Mitgliedschaft deutlich an. Ab dem 1. Juli 2026 kostet der sogenannte „Lifetime Plex Pass“ knapp 750 US-Dollar statt bislang 250 Dollar. Die monatlichen und jährlichen Abonnements bleiben dagegen unverändert. Bereits bestehende Lifetime-Konten behalten ihre Funktionen ohne Einschränkungen.

Mit dem Schritt verteuert Plex den einmaligen Zugang um das Dreifache; mehr noch wenn man berücksichtigt, dass der Lifetime Pass immer wieder zu Aktionspreisen verkauft wurde.

Das Unternehmen begründet dies mit den laufenden Entwicklungs- und Betriebskosten der Plattform. Gleichzeitig hält Plex an dem Modell fest, obwohl der Anbieter laut eigener Aussage in der Vergangenheit darüber nachgedacht hatte, die Dauerlizenz vollständig einzustellen.

Fokus bleibt auf privaten Mediensammlungen

Plex begann ursprünglich als Anwendung zur Verwaltung eigener Film-, Serien- und Musikbibliotheken. Nutzer betreiben dabei meist einen eigenen Medienserver im Heimnetz oder auf einem NAS-System. Inhalte werden anschließend auf Fernseher, Smartphones oder Streaming-Boxen übertragen.

In den vergangenen Jahren hat Plex sein Angebot mehrfach erweitert. Neben klassischen Medienbibliotheken kamen Streaming-Inhalte, Suchfunktionen über verschiedene Dienste hinweg und Kauf- beziehungsweise Leihangebote hinzu. ifun.de hatte unter anderem über die Einführung einer anbieterübergreifenden Watchlist berichtet sowie über den Ausbau des Film- und Serienangebots. Zudem schränke der Dienst die Freigabe der eigenen Bibliothek für Freunde ein.

Mit der jetzigen Preiserhöhung signalisiert Plex, dass die eigene Serverplattform weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll. Das Unternehmen kündigt mehrere Funktionsausbauten an, die vor allem Besitzer größerer Mediensammlungen betreffen.

Geplante Funktionen für Apps und Server

Zu den angekündigten Neuerungen zählen verbesserte Download-Funktionen für Serienepisoden, eine erweiterte Playlist-Verwaltung auf Mobilgeräten und die Rückkehr der Musik- und Fotoverwaltung in die mobilen Apps. Auch die Unterstützung sogenannter NFO-Metadaten soll ergänzt werden. Diese Dateien enthalten zusätzliche Informationen zu Filmen und Serien und werden häufig von Heimserver-Nutzern eingesetzt.

Darüber hinaus plant Plex technische Anpassungen wie IPv6-Unterstützung und Verbesserungen beim Video-Transcoding. Dabei werden Videodateien automatisch in ein passendes Format umgewandelt, damit sie auch auf langsameren Geräten oder Verbindungen abgespielt werden können.

Zuletzt hatte Plex allerdings auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. 2022 musste der Anbieter nach einem Angriff auf seine Kontodatenbank Nutzer zum Passwortwechsel auffordern.