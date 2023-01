Mediencenter Plex: Kauf- und Leihinhalte halten Einzug

Wenn alles gut geht will man diesen zukünftig auch die Möglichkeit anbieten für Streaming-Dienste wie Netflix und Co. direkt in der Plex-Oberfläche zu bezahlen.

Inzwischen scheinen die Interessen der Anwender, die Plex zum Verwalten digitaler Kopien der eigenen CD-, Blu-ray- und DVD-Sammlungen einsetzen, jedoch hinten anzustehen. So versuchen die Plex-Macher neben den Abo- bzw. Einmalgebühren für die erweiterten Plex-Pass-Funktionen schon seit geraumer Zeit neue Umsatzbringer in das Mediencenter zu integrieren.

Insert

You are going to send email to