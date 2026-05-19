Bericht: Apple ordnet Hardware-Entwicklung neu

Apple baut die Zuständigkeiten in der Hardware-Entwicklung um. Hintergrund ist der bevorstehende Führungswechsel an der Unternehmensspitze und der Versuch, die Entwicklung neuer Geräte enger mit der Chipentwicklung zu verzahnen. Künftig soll der neue Hardwarechef Johny Srouji größere Teile der Produktentwicklung direkt steuern.

Johny Srouji: Apples Chip-Spezialist ist zukünftig als Hardware-Chef aktiv

Wie aus einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg hervorgeht, betrifft die Neuordnung mehrere zentrale Teams. Srouji hatte zuletzt bereits zusätzliche Verantwortung übernommen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Hardwarechef John Ternus ab September die Nachfolge von Tim Cook als CEO antreten soll.

Neue Zuständigkeiten, mehr Zuverlässigkeit?

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die sogenannte Produktdesign-Abteilung. Anders als das Industriedesign, das sich um Formgebung und äußere Gestaltung kümmert, verantwortet diese Gruppe die technische Umsetzung neuer Geräte. Dort geht es etwa um die Integration von Komponenten, die Fertigung und die Abstimmung einzelner Funktionen.

John Ternus: Apples Hardware-Chef übernimmt im September den CEO-Posten von Tim Cook

Die Leitung dieses Bereichs wird künftig auf mehrere Schultern verteilt. Shelly Goldberg kümmert sich um die Mac-Sparte, Dave Pakula verantwortet Apple Watch, iPad und AirPods. Für das iPhone bleibt Richard Dinh zuständig. Die bisherige Leiterin Kate Bergeron wechselt in einen Bereich, der sich um die Zuverlässigkeit sämtlicher Apple-Produkte kümmert. Dazu zählen Belastungstests, Qualitätskontrollen und die langfristige Haltbarkeit der Geräte.

Kate Bergeron: Zukünftig für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zuständig

Die aktuelle Neuordnung setzt eine Entwicklung fort, die bereits vor einigen Jahren begonnen hatte. Nach dem Rückzug des langjährigen Hardwarechefs Dan Riccio aus der klassischen Geräteentwicklung übernahm John Ternus schrittweise die Leitung der Hardware-Sparte. Mit dem nun geplanten CEO-Wechsel verschieben sich die Zuständigkeiten erneut.

Eigene Chips und Zukunftsprojekte im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt der Umstrukturierung liegt auf Apples Chipentwicklung. Srouji gilt seit Jahren als zentrale Figur hinter den Prozessoren der A- und M-Serie. Nun sollen die Teams für Hardware und Halbleiter enger zusammenarbeiten. Ziel ist offenbar eine schnellere Abstimmung zwischen Geräteentwicklung und den dafür benötigten Spezialchips. ifun.de hatte bereits über Sroujis erweiterten Einfluss berichtet.

Neuordnung im September: Apples Chefetage steht vor größeren Veränderungen

Parallel dazu bündelt Apple mehrere Zukunftsprojekte neu. Kevin Lynch, der zunächst an der Apple Watch arbeitete und später Teile des inzwischen eingestellten Autoprojekts verantwortete, soll künftig Robotiksysteme betreuen. Zuletzt war bereits über mögliche Roboterprodukte für den Schreibtisch berichtet worden.