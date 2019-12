Port Manager für macOS: Zeigt offene Ports, killt Prozesse

Mac-Nutzer, die wissen wollen, welche Prozesse welche Ports auf dem eigenen Rechner geöffnet haben, werfen einen Blick auf die Menüleisten-App Port Manager.

Diese lässt sich zu einem selbstgewählten Preis laden und informiert anschließend schnell über alle Verbindungsmöglichkeiten, die der eigene Mac der Außenwelt anbietet.

Der Port Manager zeigt alle offenen Ports sortiert an, kann diese im Browser öffnen, die URL zur Weitergabe an Kollegen kopieren oder den für die Erstellung zuständigen Prozess abschießen. Port Manager setzt zum Start macOS Sierra 10.12 oder neuer voraus.

