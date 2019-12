Mit Sync: Apple Podcasts auf Amazons Echo-Geräten

Amerikanische Alexa-Nutzer können ab heute per Sprachkommando auf die über 800.000 in Apples Podcast-Verzeichnis gelisteten Audio-Shows zugreifen – und gehörte Inhalte mit der eigenen Apple ID synchronisieren.

Apple Podcast startet heute offiziell auf den Echo-Geräten des Online-Händlers.

So lässt sich der Alexa-Account mit der Apple ID des Nutzers verknüpfen und gestattet anschließend die Synchronisation des Hörfortschrittes. Podcasts, die in der Podcasts-App auf dem Mac oder am iPhone gestartet und pausiert wurden, können von Echo Geräten dort fortgesetzt werden, die Wiedergabe zuletzt gestoppt wurde.

Amazon erklärt:

Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs zuhören, Sie müssen sich keine Sorgen machen, Ihren Platz zu verlieren. Verknüpfen Sie Ihr Konto in der Alexa-App mit Ihrer Apple-ID, und Sie können nahtlos an die Stelle anknüpfen, an der Sie mit der Apple Podcast App oder Ihrem Alexa-Gerät aufgehört haben. Pausieren Sie die abonnierte Episode, die Sie in der Apple Podcasts App auf Ihrer Fahrt hören, und hören Sie zu Hause weiter mit Ihrem Alexa-Gerät, indem Sie Alexa bitten, den Podcast fortzusetzen.

Als mögliche Befehle listet die Amazon die folgenden Phrasen für US-Nutzer:

Alexa, spiele „Conan O’Brien Needs A Friend“ auf Apple Podcasts.

Alexa, spiele „The Daily“ von gestern auf Apple Podcasts.

Alexa, setze „Business Wars“ auf Apple Podcasts fort.

Alexa, 30 Sekunden vorspringen

Alexa, nächste Episode

Amazon-Kunden können Apple Podcasts zudem als präferierten Podcast-Dienst in den Alexa-Einstellungen festlegen. Ist die Einstellung gesetzt, werden die Podcasts zukünftig standardmäßig über Apple Podcasts abgespielt.

Ob bzw. wann das Feature auch deutsche Anwender erreichen wird, ist aktuell unklar.

Zeitgleich hat auch Spotify die Podcast-Abfrage über Alexa für alle Nutzer freigegeben.