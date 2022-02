Plötzlich stumm: Mic Drop umschifft Apples macOS-Fehler

So lässt sich das laufende Gespräch weiter mithören, dennoch werden die Kollegen nicht durch ein Husten, ein Räuspern oder einen kurzen Zwischenruf in Richtung Hund, Mitbewohner, Kinder oder Partner gestört.

In laufenden Konferenzen deaktivierte Unclack die Mikrofone, sobald Tastatureingaben erfolgten und erlaubte so das Mitschreiben wichtiger Inhalte ohne die Gesprächsteilnehmer mit lautem Klacken zu nerven. Durch Apples Betriebssystem-Fehler wurde Unclack dann jedoch nutzlos, da sich die automatisch Stummschaltung plötzlich auch auf die Kopfhörer auswirkte.

Insert

You are going to send email to