Automator-Kurzworkshop: Mini-App beendet alle laufenden Programm

Bemüht anschließend das Suchfeld oben links im nun offenen Fenster um nach „beenden“ zu suchen und schon sollte euch die beiden Aktionen „Alle Programme beenden“ und „Programm beenden“ angezeigt werden. Zieht die Aktion „Alle Programme beenden“ in den Automator-Ablauf auf der rechten Seite und sichert die bereits fertige App jetzt auf eurem Schreibtisch oder direkt im Programme-Ordner. Bei Bedarf könnt ihr diese nun noch mit einem schönen Icon schmücken – Arun Venkatesan stellt seins zur freien Verfügung – und besitzt nun eine Mini-App, die in Sekundenschnelle wieder Ordnung schaffen kann.

Tolle Idee für Automator-Einsteiger: Der Designer Arun Venkatesan hat in seinem Blog einen Kurzworkshop veröffentlicht , der den Bau einer minimalen Automator-Applikation durchläuft und so nicht nur bei den ersten Schritten mit Apples Automatisierungs-Werkzeug hilft, sondern auch mehrere Handgriffe abnehmen kann, die viele Mac-Anwender am Ende jedes Arbeitstages manuell durchführen.

