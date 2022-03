Plötzlich ersetzt: macOS 12.3 entfernt Texteditor nano

Wenn diese fortan nun wieder auf nano zugreifen wollen, wird macOS 12.3 für eine Überraschung sorgen. Der 1999 erstveröffentlichte Texteditor ist unter macOS 12.3 nicht mehr auf dem System vorinstalliert. Zwar hat Apple das Kommando zum Start des Editors so umgeleitet, dass dieses nun den konkurrierenden Texteditor pico startet, dieses unterstützt allerdings nicht alle nano-Funktionen, was unter Umständen dafür sorgen kann , dass Skripte und angestammte Arbeitsabläufe fehlschlagen.

In den Update-Notizen, mit denen Apple die Freigabe von macOSS 12.3 am 14. März begleitete , waren viele Änderungen notiert, die man an der jüngsten Ausgabe des Mac-Betriebssystems vorgenommen hatte. Die Änderungen auf Terminal-Ebene wurde im offiziellen Changelog Cupertinos jedoch nicht benannt.

