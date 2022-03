Neustart im Juni: PlayStation Plus mit 3 neuen Tarifen

PlayStation Plus und PlayStation Now werden im Sommer zusammengelegt. Dies hat Sony heute bekanntgegeben und informiert über die Preisgestaltung der neuen Tarif-Optionen. So will man zum Neustart des Subscription-Angebotes gleich mit drei neuen Mitgliedschaftstarifen aufwarten, die zu Preisen zwischen 60 Euro und 120 Euro jährlich angeboten werden sollen.

Ein Dienst, drei neue Tarife

Neben dem Tarif „PlayStation Plus Essential“, der 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro bei vierteljährlicher Zahlung und 59,99 Euro bei jährlicher Zahlung kosten wird und mit der aktuellen PlayStation Plus-Mitgliedschaft vergleichbar ist, werden die beiden neuen Tarife „PlayStation Plus Extra“ und „PlayStation Plus Premium“ Einzug halten.

Während PlayStation Plus Essential zwei ladbare Spiele pro Monat, den Zugriff auf Online-Multiplayer und Cloud-Speicher für Spiele mitbringt, gewährt „PlayStation Plus Extra“ zum Jahrespreis von 99,99 Euro zudem den Zugriff auf 400 Streaming-Games hinzu, bei denen es sich Laut Sony um die „unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele“ handeln soll.

400 bzw. 740 Spiele im Stream

Das „PlayStation Plus Premium“-Abo zum Jahrespreis von 119,99 Euro legt hier noch mal 340 zusätzliche Spiele oben drauf zu denen auch Klassiker der ersten PlayStation-Generationen gehören sollen. Zudem sollen im Premium-Tarif auch Testversionen von Kaufspielen angeboten werden.

Die neuen Abo-Tarife sollen im Sommer zuerst im asiatischen Markt eingeführt werden, die Vereinigten Staaten und Euro folgen dann mit etwas Abstand. Geplant ist, die wichtigsten Märkte noch in der ersten Jahreshälfte 2022 umgestellt zu haben.

Wir haben euch die Details der drei Tariflinien noch mal im Anschluss abgedruckt und melden uns erneut, sobald weitere Details zum Rollout von PlayStation Plus in Deutschland vorliegen.

Die drei neuen Tarife