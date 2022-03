Dyson Zone kombiniert Kopfhörer und Luftreiniger

Bis zum 1. April dürfen eigentlich noch knapp zwei Arbeitstage verstreichen, die ersten Hersteller scheinen die Freigabe ihrer ausgeklügelten Aprilscherze jedoch nicht mehr abwarten zu können. Anders können wir uns die Präsentation des Dyson Zone genannten Multifunktions-Kopfhörers des vor allem für seine Staubsauger und Ventilatoren bekannten Herstellers Dyson nicht erklären.

Allerdings haben wir vollstes Verständnis für das Vorpreschen. So lässt der Blick auf die Webseite und das Produktvideo zum Dyson Zone erkennen, dass der Spass viel Arbeitszeit geschluckt haben muss. Prototypen, 3D-Zeichnungen, Interview-Videos – viel Aufwand, dem eine Bühne gegönnt sein soll.

Frischluft auf die Nase

Also, was genau hat sich Dyson ausgedacht? Einen Kopfhörer, der zwei Lufteinzüge an den Ohrmuscheln integriert und diese durch Filter jagt, die hinter den eigentlichen Treibern versteckt sein sollen. Eine akustische Herausforderung. Hat es die Außenluft durch die Filter geschafft, pustet der „Dyson Zone“ die gefilterte Frischluft wieder in Richtung Gesicht und will so dafür sorgen, dass auch bei Spaziergängen in der Stadt gereinigte Luft geatmet werden kann.

Um die akustische Umweltverschmutzung kümmern sich Noise-Cancelling-Module im Ohrhörer, um die Verschmutzung der Luft Hepa-Luftreiniger in den Ohrmuscheln des Kopfhörer. Neben dem nur sieben Sekunden kurzen Teaser-Clip auf der Video-Plattform YouTube hat Dyson auf der Produktseite des Dyson Zone vier längere Videos zu Idee, Design und Produktion des Ohrhörers veröffentlich, lässt den Link auf die vermeintliche Pressemitteilung aber ins Leere laufen.

Volkswagen wurde zu Voltswagen

Wie vorsichtig Konzerne mit verfrühten April-Scherzen umgehen sollten, zeigte Volkswagen im Vergangenen Jahr. Der Autokonzern kündigte bereits am 29. März an sich in Voltswagen umbenennen zu wollen und musste den Scherz noch vor dem 1. April wieder auflösen, da Investoren und Aktienkurse Amok liefen.