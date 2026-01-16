Plezy: Offline-Downloads und viele neue Funktionen für die Plex-App

Der alternative Plex-Client Plezy hat seit seiner ersten Berücksichtigung im November zahlreiche Updates erhalten. Die App richtet sich weiterhin an Nutzer mit bestehenden Plex-Bibliotheken, die ihre lokal verwalteten Medien ohne zusätzliche Streamingdienste abrufen möchten.

In den vergangenen Monaten wurde der Funktionsumfang deutlich ausgebaut, ohne das grundlegende Konzept zu verändern.

Download-Funktion und gemeinsames Schauen

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Download-Funktion. Inhalte aus der eigenen Plex-Bibliothek lassen sich nun lokal auf iPhone, iPad und Android-Geräten speichern und später ohne aktive Internetverbindung abspielen. Die Synchronisation und Verwaltung der Dateien erfolgt weiterhin über den eigenen Plex Media Server, zusätzliche Cloud-Dienste kommen nicht zum Einsatz.

Ergänzt wurde zudem eine Funktion für gemeinsame Wiedergabesitzungen. Mehrere Nutzer können Inhalte zeitgleich ansehen, wobei Start, Pause und Positionswechsel zwischen den beteiligten Geräten abgestimmt werden. Die Umsetzung erfolgt direkt zwischen den Teilnehmern und setzt ein bestehendes Plex-Konto voraus.

Verbesserte Bedienung

Neben den neuen Kernfunktionen hat der Entwickler viele Details überarbeitet. Die Wiedergabesteuerung auf Mobilgeräten wurde erweitert und bietet nun unter anderem separate Tasten für vorherige und nächste Inhalte, eine feinere Steuerung der Suchgeschwindigkeit im Video sowie eine temporäre Wiedergabe mit erhöhter Abspielgeschwindigkeit. Serien können automatisch mit der nächsten Episode fortgesetzt werden.

Auf dem Mac merkt sich Plezy nun Fenstergröße und Position und kann dauerhaft im Vordergrund bleiben. Auch die Unterstützung von Gamepads, Tastatursteuerung und Bedienungshilfen wurde erweitert.

Technisch setzt Plezy weiterhin auf direkte Wiedergabe ohne serverseitiges Transcoding. Unterstützt werden gängige Videoformate sowie HDR- und Dolby-Vision-Inhalte auf mehreren Plattformen. Untertitel, Audiospuren und Spracheinstellungen lassen sich individuell pro Medium festlegen. Metadaten wie Bewertungen, Rollen und erweiterte Darstellerinformationen werden detaillierter angezeigt.

Plezy bleibt damit eine schlanke Alternative für Nutzer von Plex. Die Mac-Version wird kostenlos angeboten, für iPhone und iPad fällt ein einmaliger Preis von rund vier Euro an.