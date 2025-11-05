Plezy: Moderner Plex-Client startet für Mac, iPad und iPhone

Mit Plezy steht ein neuer Client zur Verfügung, der den Zugriff auf eigene Plex-Mediatheken vereinfacht. Die App verzichtet auf überladene Menüs, bietet plattformübergreifende Unterstützung und konzentriert sich auf die grundlegenden Funktionen der Medienwiedergabe. Für iPhone und iPad wird einmalig ein Preis von 3,99 Euro fällig, die macOS-Version kann kostenlos genutzt werden.

Plezy wurde mit dem Entwicklungs-Framework Flutter umgesetzt. Dadurch steht eine einheitliche Oberfläche für verschiedene Plattformen bereit, unter anderem für Windows, Linux, macOS, iOS und Android. Voraussetzung für die Nutzung ist ein bestehendes Plex-Konto sowie Zugriff auf einen Plex Media Server. Nach Anmeldung verbindet sich die App automatisch mit verfügbaren Servern und speichert Sitzungen dauerhaft, um spätere Logins zu vermeiden.

Funktionale Mediennavigation ohne Zusatzdienste

Plezy richtet sich an Nutzer, die vorhandene Inhalte aus ihrer Plex-Bibliothek möglichst unkompliziert abrufen möchten. Die App zeigt Cover, Metadaten und Sammlungen an, bietet eine Suche über die gesamte Bibliothek und erlaubt das Durchblättern einzelner Staffeln, Episoden oder Musikalben. Empfohlene Inhalte können ebenfalls angezeigt werden, sofern diese in der Serverstruktur vorgesehen sind.

Die Wiedergabefunktionen umfassen breite Codec-Unterstützung, darunter Formate wie HEVC, AV1 und VP9. Untertitel lassen sich im erweiterten SSA- und ASS-Format darstellen. Die Auswahl von Audio- und Untertitelspuren erfolgt auf Basis individueller Voreinstellungen. Wiedergabepositionen werden serverseitig gespeichert und beim erneuten Öffnen automatisch fortgesetzt. Bei Serien kann die nächste Folge ohne manuelle Auswahl automatisch gestartet werden.

Lokale Mediennutzung ohne weitere Kosten

Im Unterschied zu vielen Streamingdiensten oder Drittanbieter-Apps arbeitet Plezy ausschließlich mit den Daten, die im eigenen Plex-Server vorhanden sind. Es entstehen keine Folgekosten durch zusätzliche Dienste oder integrierte Abo-Modelle. Die mobile App für iPad und iPhone ist kostenpflichtig, auf dem Mac wird die Applikation hingegen als Freeware angeboten.