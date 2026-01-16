Soundcore Sleep A30: Das können die Schlaforhörer von Anker

Mit den Soundcore Sleep A30 bietet Anker kabellose Ohrhörer an, die speziell für den Einsatz im Bett konzipiert wurden. Anders als klassische True-Wireless-Kopfhörer zielen sie nicht auf mobilen Musikgenuss im Alltag ab, sondern auf eine möglichst ungestörte Nachtruhe – sei es durch reine Geräuschdämmung oder durch gezielt eingesetzte Hintergrundklänge.

Somit richten sich die Sleep A30 in erster Linie an Menschen, die im Bett Audioinhalte hören möchten, ohne andere zu stören, sowie an Nutzer, die ihren Schlaf gezielt verbessern wollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fokus auf dem Ausblenden störender Umgebungsgeräusche liegt oder auf dem Einsatz von Naturklängen, Rauschen oder anderen beruhigenden Audioinhalten.

Hoher Tragekomfort im Bett

Ein zentraler Aspekt der Soundcore Sleep A30 ist ihre Bauform. Die Ohrhörer sind so gestaltet, dass sie nicht aus dem Ohr herausragen, sondern bündig damit abschließen. Dadurch entsteht kein Druckpunkt, wenn man auf der Seite liegt oder den Kopf im Schlaf dreht. Für sicheren Halt sorgen dabei sogenannte Ear Wings, die die Hörer zusätzlich im Ohr fixieren.

Bei unseren Praxistests konnten wir die A30 problemlos über mehrere Stunden hinweg und über die ganze Nacht im Ohr haben. Das Hörerlebnis bleibt unabhängig davon stabil, ob man auf dem Rücken, der Seite oder mit häufigem Positionswechsel schläft. Gerade für Seitenschläfer bedeutet dies einen wesentlichen Unterschied zu herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern.

Unterschiedliche Aufsätze für optimale Passform

Im Lieferumfang ist eine umfangreiche Auswahl an Aufsätzen enthalten. Neben den vormontierten Standardgrößen sind zwei weitere Paare Ear Wings sowie jeweils drei unterschiedlich große Ohreinsätze enthalten. Bei Letzteren kann zwischen Silikon und Memory Foam gewählt werden.

Memory Foam bietet eine stärkere passive Geräuschdämmung, sitzt dafür aber auch fester im Ohr. Das kann – je nach persönlichem Empfinden – als weniger angenehm wahrgenommen werden. Silikonaufsätze sind in der Regel komfortabler, dämmen jedoch weniger effektiv. Welche Kombination am besten funktioniert, hängt stark von der Ohrform und vom eigenen Komfortempfinden ab.

Geräuschunterdrückung und Klangmaskierung

Die aktive Geräuschunterdrückung der Soundcore Sleep A30 erreicht nicht das Niveau der AirPods Pro oder von hochwertigen Over-Ear-Kopfhörern. Umgebungsgeräusche wie ein laufender Fernseher im Nebenzimmer werden jedoch nahezu vollständig ausgeblendet, Stimmen im selben Raum oder ein externer Wecker bleiben hingegen, wenn auch deutlich gedämpft, hörbar.

Gerade hier zeigt sich, dass die A30 nicht darauf ausgelegt sind, jede Art von Geräusch vollständig zu eliminieren, sondern eine insgesamt ruhigere Schlafumgebung zu schaffen. Laut Hersteller liegt der Fokus auf der Unterdrückung von eher tiefen Frequenzen wie beispielsweise Schnarchgeräuschen. Ergänzend verfügen die Hörer über eine integrierte Weckerfunktion, die zuverlässig arbeitet und auf eine vergleichsweise angenehme Art weckt, ohne abrupt aus dem Schlaf zu reißen.

Schnarcherkennung übers Ladecase

Für die bestmögliche Funktion der Geräuschunterdrückung und insbesondere der Schnarchmaskierung spielt das Ladecase eine wichtige Rolle. Es sollte während der Nacht in Bettnähe platziert werden, da ein integriertes Mikrofon Umgebungs- und Schnarchgeräusche erfasst und diese Informationen an die Ohrhörer weitergibt.

Dabei muss man beachten, dass die Ausrichtung des Ladecases relevant ist: Die Rückseite sollte zum Kopfende des Bettes zeigen, da sich das Mikrofon dort neben der Reset-Taste befindet. Auf Basis der erfassten Geräusche schlägt eine Software-Logik passende Audiodateien vor, um diese möglichst effektiv zu überdecken. Vereinfacht gesagt kann bei lautem Schnarchen ein gleichmäßiger, rauschender Klang sinnvoller sein, während bei geringer Geräuschkulisse auch sehr dezente Hintergrundsounds ausreichen.

Zahlreiche Schlaf- und Entspannungsklänge

Unabhängig von der automatischen Schnarchmaskierung bieten die Sleep A30 eine große Auswahl an entspannungs- und schlaffördernden Klangdateien. Diese lassen sich über die Soundcore-App starten oder für die Nutzung im lokalen Modus direkt auf die Ohrhörer laden. Der lokale Modus hat den Vorteil, dass keine aktive Bluetooth-Verbindung zum iPhone nötig ist.

Zwischen Bluetooth- und lokalem Modus kann durch zweimaliges Tippen auf den linken Ohrhörer gewechselt werden. Ein doppeltes Tippen auf den rechten Hörer aktiviert oder deaktiviert die aktive Geräuschunterdrückung. Ergänzt wird dies durch eine automatische Schlaferkennung: Die A30 erkennen, wenn der Nutzer eingeschlafen ist, und können dann selbstständig in den lokalen Modus wechseln. So kann beispielsweise nach dem Hören von Audioinhalten über das Smartphone automatisch die Schnarcherkennung aktiviert werden.

Mit Ladecase bis zu fünf Nächte autark

Die Akkulaufzeit der A30 hängt stark von der gewählten Nutzungsart ab. Eine komplette Nacht stellt in der Regel kein Problem dar. Im lokalen Modus mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind Laufzeiten von bis zu etwa 8,5 Stunden möglich. Ohne ANC verlängert sich die Laufzeit auf bis zu 14 Stunden. Wird hingegen im Bluetooth-Modus mit aktiver Geräuschunterdrückung Audio vom Smartphone gestreamt, reduziert sich die Laufzeit auf etwa 6,5 Stunden.

In Verbindung mit dem Ladecase kann man die Soundcore Sleep A30 bis zu fünf Nächte beziehungsweise 45 Stunden lang nutzen, bevor sie wieder an die Steckdose müssen.

Schlaftracking als Zusatzfunktion

Als Quasi-Bonus findet sich in die Schlafohrhörer von Sondcore eine Funktion zur Schlafüberwachung integriert. Die A30 protokollieren den nächtlichen Schlaf sowie Nickerchen ab einer Länge von 30 Minuten. Über die App lassen sich dazu dann ausführliche Berichte inklusive der aufgezeichneten Schlafphasen, Schlafposition und eventuellen Schnarchzeiten abrufen.

Unterm Strich zeigen die Soundcore Sleep A30 ihre Stärken dann, wenn sie regelmäßig und bewusst genutzt werden und man die zahlreichen, app-gestützten Zusatzfunktionen rund um die Schlafverbesserung auch tatsächlich einsetzt.

Wer lediglich gelegentlich Musik oder einen Podcast zum Einschlafen hören möchte, findet auch einfachere und günstigere Lösungen. Die Sleep A30 sind hingegen klar als spezialisierte Schlafohrhörer positioniert, deren Mehrwert vor allem aus der Funktionsvielfalt und dem besonderen Tragekomfort im Bett resultiert.

Aktuell mit deutlichem Preisnachlass

Offiziell gibt Soundcore den Preis für die Sleep A30 mit 249,99 Euro an. Aktuell lassen sich die Ohrhörer sowohl beim Hersteller als auch bei Amazon für 179,99 Euro bestellen.