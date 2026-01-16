Hintergrundbilder auf dem Mac: Wallspace mit neuem Ansatz

Mit Wallspace ist eine neue macOS-Anwendung gestartet, die sich auf statische und animierte Hintergrundbilder konzentriert. Wallspace will Nutzern eine einfache Möglichkeit zu bieten, den Desktop optisch aufzuwerten, ohne zusätzliche Konten, Werbung oder kostenpflichtige Abonnements.

Die Anwendung richtet sich an Mac-Nutzer, die Wert auf wechselnde Deskzop-Gestaltung legen, dabei aber eine zurückhaltende Systembelastung erwarten.

Fokus auf einfache Bedienung und Systemeffizienz

Die Nutzung von Wallspace ist bewusst schlicht gehalten. Nach dem Start der App können Nutzer aus einer kuratierten Sammlung von Hintergrundbildern auswählen und diese mit einem Klick aktivieren. Technisch setzt die Anwendung auf eine optimierte Wiedergabe, die Prozessorlast und Energieverbrauch gering halten soll.

Animierte Hintergründe werden nur dann aktiv gehalten, wenn sie tatsächlich angezeigt werden, was insbesondere für den Betrieb auf Notebooks relevant ist. Laut Anbieter ist keine Registrierung erforderlich und es findet keine Erfassung persönlicher Daten statt.

Breite Auswahl an Motiven und hohe Auflösung

Inhaltlich deckt Wallspace ein breites Spektrum an Motivwelten ab. Dazu zählen Stadtansichten, Naturmotive, Fahrzeuge, Fantasie- und Science-Fiction-Themen sowie Inhalte aus dem Bereich Videospiele. Ergänzt wird das Angebot durch Tiermotive und Berglandschaften. Alle Hintergründe liegen in hoher Auflösung vor und sind für 4K-Displays optimiert. Auch der Einsatz an mehreren Monitoren wird unterstützt, sodass sich unterschiedliche oder abgestimmte Hintergründe parallel nutzen lassen.

Der Zugriff auf sämtliche Inhalte ist kostenlos möglich, ohne zeitliche oder funktionale Einschränkungen. Updates der App und neue Inhalte sollen ebenfalls ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt werden. Wallspace positioniert sich damit als niedrigschwellige Lösung für Nutzer, die ihren Mac visuell anpassen möchten, ohne sich langfristig zu binden oder zusätzliche Softwaredienste in Kauf zu nehmen.

