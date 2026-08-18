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playBridge: Eigene Musik vom Mac aufs iPhone zu CarPlay
Nach unserem gestrigen Blick auf den Tiny Player haben uns mehrere Leser auf eine sehr ähnliche App-Kombination aufmerksam gemacht. playBridge setzt ebenfalls auf lokal gespeicherte Musikdateien, bildet dabei aber eine recht geradlinige Kette vom Mac über das iPhone bis zu CarPlay ab.
Die kostenlose iPhone-App verwaltet MP3, AAC beziehungsweise M4A, ALAC, FLAC, WAV, AIFF und M4B. Die eigene Sammlung lässt sich nach Alben, Interpreten und Titeln durchsehen, außerdem können Wiedergabelisten erstellt und verwaltet werden. Cover, Hintergrundwiedergabe sowie die Steuerung über Sperrbildschirm und Kopfhörer gehören ebenfalls dazu. Eine Internetverbindung ist für die lokale Bibliothek nicht erforderlich.
Vom Mac direkt in die iPhone-Bibliothek
Zum Befüllen der Sammlung gibt es mit playBridge Loader eine kostenlose Begleit-App für den Mac. Diese setzt macOS 14.4 Sonoma oder neuer voraus und läuft sowohl auf Apple-Silicon- als auch auf Intel-Macs. Die Übertragung erfolgt per USB, ohne Cloud-Zwischenstation.
Titel oder komplette Albumordner können per Drag-and-drop hinzugefügt werden. Der Loader zeigt die Sammlung nach Songs, Alben und Interpreten an, bietet Suche und sortierbare Spalten und verwaltet auch die Wiedergabelisten der iPhone-App. Dateien lassen sich zudem auf dem Mac vorhören, zurückkopieren oder wieder vom Mobilgerät entfernen. Alternativ können Musikdateien auch über den Finder beziehungsweise die Dateien-App übertragen werden.
Der separate Loader ist nicht im Mac App Store erhältlich, sondern wird über die Webseite des Entwicklers angeboten. Übertragene Titel stehen anschließend ohne weiteren Import in playBridge bereit.
Auf dem iPhone und weiter über CarPlay
Für den Einsatz im Auto bringt playBridge eine eigene CarPlay-Ansicht mit großen Bedienelementen mit. Beim Start eines Titels öffnet die Anwendung automatisch die aktuelle Wiedergabe. Damit lässt sich eine am Mac gepflegte Musiksammlung zunächst aufs iPhone übertragen und dort auch ohne Netzverbindung über CarPlay nutzen.
Wer ein Apple-Music-Abonnement besitzt, kann zusätzlich den Katalog des Streamingdienstes direkt innerhalb von playBridge durchsuchen und wiedergeben. Gefundene Titel lassen sich in einer eigenen Wiedergabeliste sammeln. Lokale Dateien und Apple-Music-Inhalte bleiben dabei getrennt voneinander.
playBridge ist kostenlos, enthält keine Werbung und soll keine persönlichen Daten erfassen. Die nur 3 MB koleine Anwendung setzt mindestens iOS 17.
Entwickler: Davide Kraehenbuehl
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Spielt auch .m4b. Das sieht nach einem Ersatz meiner Lösung für die eigenen Hörbücher aus. Mal sehen, ob die App auf dem Handy das gut macht.
Falls diese auf einem NAS oder Server liegen gehendes theoretisch auch mit der Prologue App.
Schade, wieder keine Ordneransicht.
Trotzdem danke für den Tipp.
Welche App ist der beste CarPlay Audio YouTube Player? Sprich ich möchte Podcasts von YouTube per CarPlay streamen. Wichtig wäre dass man die an der vorherigen Position fortsetzen kann.
Bestenfalls unterstützt die App auch YouTube livestreams.
Das bekommt man mit eigener lokaler Musik mit dem Apple-Musik-Programm auf dem Mac und dem Apple-Musik-Programm auf dem iPhone auch völlig problemlos hin. Dazu benötigt man Apple Music kein bisschen und auch keine Cloud.
Damit kann man sogar im Zug Musik hören. :-)
Interessant. Magst du auch Teilen wie das genau geht? Oder hast du eine Link für die Leser hier?
Oder geht’s in deinem Post etwa gar nicht darum den anderen zu helfen?
Man braucht in dem Apple Musik Programm auf dem Mac nur die Mediathek mit seiner lokalen Musik. Darin erstellt man sinnvollerweise eine Playlist für das iPhone, die man dann einfach mit dem iPhone synchronisiert (das geht per Kabel mit 10 GBit/s echt schnell). Dadurch kann man die Musik dann lokal auf dem iPhone mit dem Apple Musik-Programm anhören.
So kann man es seitdem es iTunes gibt, machen. Zuerst nur mit iPads, dann später auch mit iPhone/iPad.
Würde dann eine zweite Musikmediathek entstehen? Sollte man Musik.app dann ggf. leerräumen, um Platz auf dem iPhone zu sparen?
Kann mir jemand erklären, was der Vorteil ggü. der Apple eigenen App „Musik“ ist? Danke!