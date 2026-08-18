playBridge: Eigene Musik vom Mac aufs iPhone zu CarPlay

Nach unserem gestrigen Blick auf den Tiny Player haben uns mehrere Leser auf eine sehr ähnliche App-Kombination aufmerksam gemacht. playBridge setzt ebenfalls auf lokal gespeicherte Musikdateien, bildet dabei aber eine recht geradlinige Kette vom Mac über das iPhone bis zu CarPlay ab.

Die kostenlose iPhone-App verwaltet MP3, AAC beziehungsweise M4A, ALAC, FLAC, WAV, AIFF und M4B. Die eigene Sammlung lässt sich nach Alben, Interpreten und Titeln durchsehen, außerdem können Wiedergabelisten erstellt und verwaltet werden. Cover, Hintergrundwiedergabe sowie die Steuerung über Sperrbildschirm und Kopfhörer gehören ebenfalls dazu. Eine Internetverbindung ist für die lokale Bibliothek nicht erforderlich.

Vom Mac direkt in die iPhone-Bibliothek

Zum Befüllen der Sammlung gibt es mit playBridge Loader eine kostenlose Begleit-App für den Mac. Diese setzt macOS 14.4 Sonoma oder neuer voraus und läuft sowohl auf Apple-Silicon- als auch auf Intel-Macs. Die Übertragung erfolgt per USB, ohne Cloud-Zwischenstation.

Titel oder komplette Albumordner können per Drag-and-drop hinzugefügt werden. Der Loader zeigt die Sammlung nach Songs, Alben und Interpreten an, bietet Suche und sortierbare Spalten und verwaltet auch die Wiedergabelisten der iPhone-App. Dateien lassen sich zudem auf dem Mac vorhören, zurückkopieren oder wieder vom Mobilgerät entfernen. Alternativ können Musikdateien auch über den Finder beziehungsweise die Dateien-App übertragen werden.

Der separate Loader ist nicht im Mac App Store erhältlich, sondern wird über die Webseite des Entwicklers angeboten. Übertragene Titel stehen anschließend ohne weiteren Import in playBridge bereit.

Auf dem iPhone und weiter über CarPlay

Für den Einsatz im Auto bringt playBridge eine eigene CarPlay-Ansicht mit großen Bedienelementen mit. Beim Start eines Titels öffnet die Anwendung automatisch die aktuelle Wiedergabe. Damit lässt sich eine am Mac gepflegte Musiksammlung zunächst aufs iPhone übertragen und dort auch ohne Netzverbindung über CarPlay nutzen.

Wer ein Apple-Music-Abonnement besitzt, kann zusätzlich den Katalog des Streamingdienstes direkt innerhalb von playBridge durchsuchen und wiedergeben. Gefundene Titel lassen sich in einer eigenen Wiedergabeliste sammeln. Lokale Dateien und Apple-Music-Inhalte bleiben dabei getrennt voneinander.

playBridge ist kostenlos, enthält keine Werbung und soll keine persönlichen Daten erfassen. Die nur 3 MB koleine Anwendung setzt mindestens iOS 17.