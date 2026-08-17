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Für Mac, iPad und iPhone

Tiny Player und Tiny Loader: MP3s einfach auf iPhone und iPad
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11 Kommentare 11

Nach rund zwei Jahren ohne Aktualisierung meldet sich der Tiny Player mit mehreren kleineren Updates zurück. Die iPhone- und iPad-App bleibt ihrem bisherigen Konzept treu: Lokale Audiodateien werden unabhängig von Apples Musik-App verwaltet und ohne Internetverbindung abgespielt.

Tiny Loader 2500

Die Mac-App Tiny Loader überträgt neue Songs an die mobile App

Neu sind vor allem Funktionen für längere Aufnahmen und größere Sammlungen.

Kapitel und gespeicherte Wiedergabeposition

Mit Version 2.4.0 unterstützt Tiny Player Kapitel in Podcasts und Hörbüchern. Außerdem merkt sich die App inzwischen die zuletzt erreichte Wiedergabeposition. Bei längeren Dateien entfällt damit das manuelle Suchen nach der Stelle, an der man zuvor aufgehört hat.

Der Funktionsumfang wächst damit über den ursprünglich sehr reduzierten MP3-Player hinaus. Schon mit Version 2.0 kamen eine überarbeitete Oberfläche und ein Equalizer hinzu. Die Grundidee bleibt dennoch erhalten. Tiny Player verwaltet eine eigene Bibliothek und unterstützt neben MP3 auch FLAC, AAC, AIFF, WAV sowie ZIP-Dateien. Die Ablage orientiert sich weiterhin an Ordnern.

Tiny Loader Iphone

Zu den jüngsten Korrekturen zählen ein verbesserter Umgang mit Audio-Unterbrechungen und ein Fix für mögliche Abstürze bei Dateien mit Sonderzeichen. Zuvor gab es kleinere Anpassungen an Typografie, Oberfläche und Performance.

Ordner-Upload und dunkle Browseransicht

Auch beim Befüllen der App hat Entwickler Tomas Andrle nachgebessert. Über die Browseroberfläche lassen sich nun komplette Ordner per Drag-and-drop übertragen. Zudem unterstützt die Webansicht einen Dunkelmodus. Rechner und iPhone beziehungsweise iPad müssen sich dafür im selben WLAN befinden, Tiny Player muss während der Übertragung geöffnet bleiben.

Tiny Player Mac 2500

Den Tiny Player selbst gibt es auch in einer Mac-Version

Alternativ steht weiterhin die kostenlose Mac-Anwendung Tiny Loader bereit, die ihr bereits von unserer Erstvorstellung der Anwendung kennt.

Die aktuelle App ist 4,8 MB groß und setzt iOS 16 oder neuer voraus. In-App-Käufe dienen ausschließlich als freiwillige Trinkgelder. Damit bleibt die Anwendung eine schlanke Lösung für Nutzer, die ihre Audiodateien selbst verwalten wollen.

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Tiny Player
Tiny Player
Entwickler: Catnap Games
Preis: Kostenlos+
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17. Aug. 2026 um 14:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die App allerdings mit Ordnerstruktur wäre ein Tarum (so wie Documents nur viel reduzierter).

  • Weiß jemand, ob die App auch MP3 aus dem Heimnetz (NAS) abspielen kann, ohne sie vorher aufs iPad zu kopieren? Habe >1TB Musikdateien im Netz und da macht Kopieren keine Sinn.

    • Soweit ich ich das überblicken kann, läd man die mp3-Dateien auf das iPhone und hat sie dann lokal dabei.

      Für mp3-Dateien übers Netzwerk kann man entweder Documents oder den VLC Mediaplayer nutzen. So verwende ich das.
      Wobei Documents die Dateien dann auch lokal vorhalten kann. Und man kann auch via Browser die Dateien dort ablegen, ähnlich wie beim Tiny Player. Wobei ich gerade das Problem habe, nicht übern Browser auf den Tiny Player zu kommen.

    • Das kann z.B. Plexamp für Musik oder auch Prologue für Hörbücher. Wobei zweiteres bei mir aktuell nicht stabil läuft.
      Oder auch Ampify.

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