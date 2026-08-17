Tiny Player und Tiny Loader: MP3s einfach auf iPhone und iPad

Nach rund zwei Jahren ohne Aktualisierung meldet sich der Tiny Player mit mehreren kleineren Updates zurück. Die iPhone- und iPad-App bleibt ihrem bisherigen Konzept treu: Lokale Audiodateien werden unabhängig von Apples Musik-App verwaltet und ohne Internetverbindung abgespielt.

Die Mac-App Tiny Loader überträgt neue Songs an die mobile App

Neu sind vor allem Funktionen für längere Aufnahmen und größere Sammlungen.

Kapitel und gespeicherte Wiedergabeposition

Mit Version 2.4.0 unterstützt Tiny Player Kapitel in Podcasts und Hörbüchern. Außerdem merkt sich die App inzwischen die zuletzt erreichte Wiedergabeposition. Bei längeren Dateien entfällt damit das manuelle Suchen nach der Stelle, an der man zuvor aufgehört hat.

Der Funktionsumfang wächst damit über den ursprünglich sehr reduzierten MP3-Player hinaus. Schon mit Version 2.0 kamen eine überarbeitete Oberfläche und ein Equalizer hinzu. Die Grundidee bleibt dennoch erhalten. Tiny Player verwaltet eine eigene Bibliothek und unterstützt neben MP3 auch FLAC, AAC, AIFF, WAV sowie ZIP-Dateien. Die Ablage orientiert sich weiterhin an Ordnern.

Zu den jüngsten Korrekturen zählen ein verbesserter Umgang mit Audio-Unterbrechungen und ein Fix für mögliche Abstürze bei Dateien mit Sonderzeichen. Zuvor gab es kleinere Anpassungen an Typografie, Oberfläche und Performance.

Ordner-Upload und dunkle Browseransicht

Auch beim Befüllen der App hat Entwickler Tomas Andrle nachgebessert. Über die Browseroberfläche lassen sich nun komplette Ordner per Drag-and-drop übertragen. Zudem unterstützt die Webansicht einen Dunkelmodus. Rechner und iPhone beziehungsweise iPad müssen sich dafür im selben WLAN befinden, Tiny Player muss während der Übertragung geöffnet bleiben.

Den Tiny Player selbst gibt es auch in einer Mac-Version

Alternativ steht weiterhin die kostenlose Mac-Anwendung Tiny Loader bereit, die ihr bereits von unserer Erstvorstellung der Anwendung kennt.

Die aktuelle App ist 4,8 MB groß und setzt iOS 16 oder neuer voraus. In-App-Käufe dienen ausschließlich als freiwillige Trinkgelder. Damit bleibt die Anwendung eine schlanke Lösung für Nutzer, die ihre Audiodateien selbst verwalten wollen.