macOS 27 Beta 6: Neue Hintergründe und mehr Liquid Glass

Gleichzeitig mit der gestrigen Freigabe von iOS 26.6.1 und macOS 26.6.2 hat Apple eine neue öffentliche Beta von macOS 27 Golden Gate zum Download freigegeben. Die neue Testversion folgt eine Woche auf die vorherige Ausgabe und entspricht weitgehend der kurz zuvor veröffentlichten sechsten Entwickler-Beta.

Dass sich der Entwicklungszyklus seinem Ende nähert, zeigt sich auch am Umfang der Änderungen. Apple konzentriert sich zunehmend auf kleinere Korrekturen und optischen Feinschliff. Große Neuerungen bleiben komplett inzwischen aus. Stattdessen arbeitet Apple weiter an Details der Oberfläche und ergänzt das System um neue Golden-Gate-Hintergründe.

Fensterknöpfe bekommen mehr Tiefe

Eine der sichtbareren Änderungen betrifft die drei bekannten Ampelknöpfe oben Links in den Anwendungsfenstern für Schließen, Minimieren und Vergrößern. Apple passt deren Darstellung stärker an Liquid Glass an. Die bislang vergleichsweise flachen Bedienelemente wirken plastischer und reagieren beim längeren Anklicken mit einer kleinen Animation.

Damit setzt Apple die bereits angekündigten Nacharbeiten an Liquid Glass fort. Das Unternehmen hatte für macOS 27 insbesondere Korrekturen bei Transparenzen, Schatten und der allgemeinen Darstellung vorgesehen. Auch die öffentliche Beta zeigte bereits, dass Golden Gate eher an vielen Einzelheiten feilt, statt die Mac-Oberfläche noch mal grundlegend umzubauen.

Golden Gate von morgens bis abends

Neu hinzu kommen außerdem zwei weitere Landschaftshintergründe mit der namensgebenden „Golden Gate“-Brücke. Zu den bereits vorhandenen Varianten für Sonnenuntergang und Nacht gesellen sich Tages- und Abendaufnahmen. Beide lassen sich auch als Bildschirmschoner verwenden und zeigen dort unter anderem langsam über die Brücke fahrende Autos.

Erste Tester weisen zudem darauf hin, dass Apple daneben abstrakte Golden-Gate-Motive anbietet. In der Beta arbeitet zudem bereits eine noch nicht regulär freigeschaltete Funktion, die mehrere Landschaftsvarianten zusammenfassen und abhängig vom Sonnenstand wechseln kann. Nutzer haben diese automatische Umschaltung bislang nur über interne Funktionsschalter aktiviert.

macOS 27 Golden Gate befindet sich damit weiterhin in der Testphase. Die finale Freigabe des Mac-Betriebssystems dürfte nach dem Apple-Event im Herbst erfolgen.