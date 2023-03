Pixelmator Mosaic: Farbentfernung auf Knopfdruck

Verfügbar sind die Anpassungen „Clarity & Texture“ die feine Details in Bilder verbessern soll, „Selective Clarity“ die die manuelle Optimierung von Schatten, Mitteltönen und Highlights zulässt sowie „Shadow and Highlight Recovery“ mit der sich zusätzliche Details aus zu hellen oder zu dunklen Bildern hervorholen lassen sollen.

Aus ihrer mobilen Applikation Pixelmator Photo haben die Pixelmator-Entwickler mehrere Bildanpassungen mitgebracht, die auf Texturen in Bildern reagieren und ihre Eingriffe so vornehmen, dass diese nicht mit dem menschlichen Verständnis von Licht, Schatten und Farben kollidieren, sondern besonders naturgetreu ausfallen sollen.

Das neue Werkzeug ist für den Einsatz auf Greenscreen-Projekten optimiert, lässt sich aber mit beliebigen Farben und auch in Standbildern anwenden. Hier versprechen die Pixelmator-Macher saubere Ergebnisse auch bei möglicherweise vorhandenen Kompressionsartefakten und geben an die Farbentfernung gerade auch an Übergängen für bestmögliche Performance optimiert zu haben.

Insert

You are going to send email to