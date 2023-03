Apple-Studie: Krebsrisiko und Zyklusabweichungen

Eine der Erkenntnisse der Studie, die nach weiteren Analysen der noch als vorläufig bewerteten Daten auch zu wissenschaftlichen Veröffentlichung in einschlägigen Fachmagazin führen dürfte: Wer über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit Unregelmäßigkeiten bei seiner Menstruation zu tun hat, sollte auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen und in den direkten Dialog mit Hausarzt oder Gynäkologie-Praxis treten.

Wie Apple mitteilt, seien Forschende der Harvard T.H. Chan School of Public Health und dem National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) zu dem Schluss gekommen, dass Zusammenhänge zwischen „anhaltend abnormalen Perioden“ und dem zunehmenden Risiko für Krebserkrankungen bestehen, die von den Studienmachern folgendermaßen zusammengefasst werden:

Im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März berichtet Apple heute über erste signifikante Erkenntnisse einer Studie zur Menstruationsgesundheit, die der Konzern mit Forschenden in den Vereinigten Staaten realisiert hat.

