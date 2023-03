Winamp auf iOS und im Web: Neustart am 15. März

Die für die Entwicklung des Audioplayers Winamp verantwortliche Llama Group hat den Neustart des traditionsreichen MP3-Players angekündigt. Ab 15. März soll Winamp in einer komplett neuen Ausgabe erscheinen und soll dann in zwei Phasen zur Verfügung gestellt werden.

The new Winamp is launching for creators on March 15th⚡️ Phase 1 is an open beta version focusing on the artists’ experience. Fans, you can discover our new player and the Winamp Fanzone from April 15th.

— Winamp (@winamp) March 1, 2023