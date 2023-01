Amazon: 5-Euro-Gutschein für neue Einkaufsliste

Der Online-Händler Amazon bewirbt für ausgewählte Konten derzeit eine eigentlich schon zum Jahreswechsel ausgelaufene Aktion, die sich zur Stunde jedoch immer noch in Anspruch nehmen lässt und euch mit einem 5-Euro-Gutschein ausstattet, der automatisch auf die nächste Bestellung angerechnet wird, wenn diese über Amazon abgewickelt und ausgeliefert wird.

Nur für qualifizierte Konten

So soll der 5-Euro-Gutschein Kunden dazu motivieren die Einkaufs- beziehungsweise Wunschlisten-Funktion des Online-Händlers auszuprobieren und wird qualifizierten Nutzern nach dem Erstellen einer neuen Wunschliste zugeteilt. Ob euer Amazon-Account dabei zu den qualifizierten Konten gehört, lässt sich auf dieser Sonderseite prüfen:

Wird euch die Schaltfläche noch angezeigt, dann kann diese per Mausklick aktiviert werden. Anschließend legt ihr eine neue Einkaufs- beziehungsweise Wunschliste an und fügt dieser drei Produkte hinzu. Damit ist die geforderte Eigenleistung dann auch schon in Sack und Tüten. Wer nun einen Artikel in den Einkaufswagen legt, der von Amazon selbst ausgeliefert wird, bekommt den Direktabzug in Höhe von 5 Euro an der Amazon-Kasse als angewendete „Ersparnis angezeigt“.

Wunschlisten wieder löschbar

Die erstellten Wunschlisten lassen sich nach der Teilnahme an der Aktion umgehend wieder löschen und müssen nicht im eigenen Amazon-Konto vorgehalten werden.

Nach Angaben des Online-Händlers handelt es sich um eine Aktion mit begrenztem Kontingent, der Abstecher auf die Aktionsseite, und die kurze Prüfung ob das eigenen Konto zur Teilnahme qualifiziert ist, dürften jedoch nicht schaden.

Personalisierte Angebote im Überblick

Amazon selbst veröffentlicht einen Überblick auf alle Gutschein- und Rabattaktionen an denen das persönliche Amazon-Konto teilnehmen kann für gewöhnlich auf dieser Übersichtsseite: