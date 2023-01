Elektronisches Bundesgesetzblatt startet: Lichtblick in der digitalen Wüste

Wie schlecht es um die Digitalisierung deutscher Behörden bestellt ist, lässt sich anhand nur einer Zahl sehr eindrücklich unterstreichen. So braucht man nur einen Blick auf den Anteil der so genannten Verwaltungsleistungen zu werfen, die sich nicht nur im lokalen Bürgeramt oder in der KFZ-Zulassungsstelle in Anspruch nehmen lassen, sondern die zudem auch online verfügbar sind; nicht nur punktuell, sondern flächendeckend in ganz Deutschland. Wer will einen Tipp abgeben?

33 von 575 Verwaltungsleistungen online

Von 575 Verwaltungsleistungen, zu denen etwa die Ummeldung der eigenen Anschrift oder die Beantragung eines Reisepasses zählen lassen sich, Stand 29. Dezember 2022, nur 33 online im Netz durchführen. Und die Geschwindigkeit mit der neue Leistungen online verfügbar werden bleibt selbst in den dringendsten Feldern weiter hinter eigentlichen Plänen zurück.

So sollten bis zum Jahresende eigentlich 35 Verwaltungsleistungen besonders dringlich umgesetzt werden. Davon sind lediglich drei so weiter ausgearbeitet, dass diese in allen Bundesländern verfügbar sind.

Entsprechend darf sich darüber gefreut werden, dass zum Jahreswechsel immerhin das Elektronische Bundesgesetzblatt gestartet ist. Dieses macht die Online-Verkündung von neuen Gesetzen und Verordnungen des Bundes nun zum Regelfall und die neuen Rechtsvorgaben so deutlich besser durchsuch- und erfassbar.

Elektronisches Bundesgesetzblatt gestartet

Die elektronischen Veröffentlichungen des Bundesgesetzblatts lassen sich ab sofort auf der Internetseite www.recht.bund.de abrufen und einsehen. Ein überfälliger Schritt, der nicht nur den Ausgabeprozess beschleunigen soll, sondern auch das direkte Verlinken wichtiger Neuregelungen ermöglicht, die etwa für Betrieb, Verein oder Branche von Relevanz sind.

Wir haben #goodnews zum Start in 2023:

Ab heute werden alle Bundesgesetze und Verordnungen online verkündet – transparent, ressourcenschonend und unentgeltlich.

Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann