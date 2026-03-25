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Jackery SolarVault 3: Heimspeicher für Balkonkraftwerke und PV-Anlagen
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Jackery hat den Vorverkauf seiner neuen SolarVault-3-Serie gestartet und erweitert damit sein Portfolio an Heimspeichern um modular aufgebaute Systeme für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Geräte richten sich sowohl an Nutzer von Steckersolaranlagen als auch an Haushalte mit größeren Photovoltaikanlagen. Der Verkaufsstart erfolgt am 9. April.

Jackery Solarvolt

Modulares System für Balkonkraftwerke und größere Anlagen

Das Basismodell SolarVault 3 Pro (ab 699 Euro) kombiniert Wechselrichter und Batteriespeicher in einem kompakten System. Die Einstiegskapazität liegt bei 2,52 Kilowattstunden und kann durch zusätzliche Module auf bis zu 15,12 Kilowattstunden erweitert werden. Vier integrierte MPPT-Tracker sorgen dafür, dass auch unterschiedlich ausgerichtete Solarmodule effizient genutzt werden können. Die maximale PV-Eingangsleistung beträgt 4.000 Watt.

Jackery Bento

Für den Einsatz als Balkonkraftwerk liefert das System eine Ausgangsleistung von bis zu 1.200 Watt, die sich für den deutschen Markt auf 800 Watt begrenzen lässt. Alternativ ist eine AC-Kopplung möglich, sodass bestehende Anlagen eingebunden werden können. Im Vorverkauf wird das Gerät für 699 Euro angeboten. Ein Bundle mit zwei Solarmodulen ist ebenfalls reduziert erhältlich.

Mit dem SolarVault 3 Pro Max (ab 899 Euro) ergänzt Jackery ein leistungsstärkeres Modell. Dieses bietet eine höhere Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt und richtet sich an Haushalte mit größerem Energiebedarf. Auch hier bleibt das modulare Konzept erhalten, sodass sich die Speicherkapazität flexibel erweitern lässt.

Jackery Bento Pro Max

KI-Steuerung und flexible Nachrüstung

Neben den Komplettsystemen bietet Jackery mit dem SolarVault 3 Pro Max AC (ab 799 Euro) eine Variante ohne eigenen PV-Eingang an. Diese dient vor allem zur Nachrüstung bestehender Anlagen und kann als zusätzlicher Speicher integriert werden.

Jackery Bento Pro Max AC

Allen Modellen gemeinsam ist ein softwaregestütztes Energiemanagement. Das System analysiert fortlaufend Stromverbrauch, Solarertrag und aktuelle Strompreise und passt Lade- und Entladevorgänge automatisch an. In Verbindung mit dynamischen Stromtarifen kann so gezielt zu günstigen Zeiten geladen und bei höheren Preisen Energie abgegeben werden.

Die Geräte sind für einen breiten Temperaturbereich ausgelegt und verfügen über eine wettergeschützte Bauweise. Sicherheitsfunktionen wie Temperaturüberwachung und integrierte Schutzmechanismen sollen einen stabilen Betrieb gewährleisten.
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25. März 2026 um 11:30 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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